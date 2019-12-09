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Таможня Хэйхэ прогнозирует значительный рост товарооборота с Россией из-за запуска «Силы Сибири»

Таможня Хэйхэ прогнозирует значительный рост товарооборота с Россией из-за запуска «Силы Сибири»
Фото: gazprom.ru

Таможня Хэйхэ прогнозирует значительный рост товарооборота с Россией в связи с вводом в эксплуатацию восточного ответвления газопровода «Сила Сибири», которое идет в Китай. В первый день работы газопровода на газокомпрессорную станцию № 1 близ Хэйхэ было поставлено 1 026 кубометров газа.

«Пуск газопровода в эксплуатацию расширил возможности китайско-россйиского сотрудничества. Мы ожидаем, что поставки газа через Хэйхэ придадут стимул росту товарооборота Хэйхэ с Россией», – сказал глава таможни Хэйхэ Ши Цзиньфэн.

Газ в Китай по «Силе Сибири» начал поступать 2 декабря. На первом этапе в Китай из России по восточному маршруту будет поставляться до 5 миллиардов кубометров газа в год. Когда центральная и южная части газопровода будут запущены в эксплуатацию, объемы поставок достигнут 38 миллиардов кубометров в год. Запуск восточного ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири» позволит обеспечить газом более 40 000 домов в Хэйхэ. Газ из газопровода начнет поступать в жилые районы Хэйхэ приблизительно с 15 декабря, сообщает портал Biang.

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#Китай #экономика

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    48 минут назад



    В первый день работы газопровода на газокомпрессорную станцию № 1 близ Хэйхэ было поставлено 1 026 кубометров газа.



    Это что? 90 баллонов всего сжиженного газа получается? Дешевле было на Пуме привезти, чем газопровод строить.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    11 минут назад

    АИ, Вы, специально (на фоне объявления о подорожании газа в 2020 году) народу на "мозги капаете", как Китаю жить хорошо стало?

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