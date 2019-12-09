Таможня Хэйхэ прогнозирует значительный рост товарооборота с Россией из-за запуска «Силы Сибири»

«Пуск газопровода в эксплуатацию расширил возможности китайско-россйиского сотрудничества. Мы ожидаем, что поставки газа через Хэйхэ придадут стимул росту товарооборота Хэйхэ с Россией», – сказал глава таможни Хэйхэ Ши Цзиньфэн.

Газ в Китай по «Силе Сибири» начал поступать 2 декабря. На первом этапе в Китай из России по восточному маршруту будет поставляться до 5 миллиардов кубометров газа в год. Когда центральная и южная части газопровода будут запущены в эксплуатацию, объемы поставок достигнут 38 миллиардов кубометров в год. Запуск восточного ответвления в Китай от газопровода «Сила Сибири» позволит обеспечить газом более 40 000 домов в Хэйхэ. Газ из газопровода начнет поступать в жилые районы Хэйхэ приблизительно с 15 декабря, сообщает портал Biang.