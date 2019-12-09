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СМИ: Петросян женился на любовнице

СМИ: Петросян женился на любовнице
Фото: instagram.com/bruhunova/?utm_source=ig_embed

Евгений Петросян снова женился. Супругой известного юмориста стала его 30-летняя помощница Татьяна Брухунова, роман с которой привел к разводу с Еленой Степаненко.

О свадьбе 74-летнего Петросяна и его молодой избранницы рассказал сайт kp.ru со ссылкой на источник из ближайшего окружения пары. «Они поженились в начале декабря», – уточнил он.

Сама Брухунова показала в Инстаграме снимок букета из белых цветов, который напоминает свадебный.

Некоторые СМИ попытались связаться с самим Петросяном, однако он отказал всем в комментариях. Если торжество все же состоялось, то 30-летняя Брухунова стала пятой женой юмориста.

В ноябре 2018 года Евгений Петросян развелся с Еленой Степаненко. Вместе они прожили 33 года. Во время развода бывшей паре пришлось делить имущество через суд – мирно разделить совместно нажитое не удалось.

Брухунова, предположительно, стала виновницей разрыва. Татьяна начинала сисадмином сайт юмориста, а сейчас – правая рука Петросяна, его директор и, вероятно, супруга.

Источники из окружения пары заявляют, что новобрачные невероятно счастливы. Брухунова буквально сияет, глядя на заветное кольцо на пальце. «Это тот человек, который пришел в мою жизнь и раскрыл меня. Что-то научил, показал, объяснил. И я благодарна ему за все», – признавалась она ранее.

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#шоу-бизнес

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