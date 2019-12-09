На острове Русский во Владивостоке студент погиб при падении из окна

Сотрудники следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю начали проверку по факту гибели студента из окна общежития во Владивостоке. В понедельник, 9 декабря, при падении с высоты погиб 21-летний студент.

Как сообщает СУ СК по Приморскому краю, молодой человек прибыл во Владивосток на учебу из Москвы. В общежитии кампуса ДВФУ на острове Русский он жил с женой. «При невыясненных в настоящее время обстоятельствах мужчина выпал с восьмого этажа и впоследствии скончался. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали его смерть», – комментирует следствие.

В рамках процессуальной проверки предстоит выполнить необходимый комплекс следственно-процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Опрашиваются сотрудники учебного заведения и очевидцы случившегося.