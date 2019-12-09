СМИ: Сергея Фургала вызвали в Москву для дачи показаний

В СМИ Хабаровского края появилась информация о том, что губернатора Сергея Фургала срочно вызвали в Москву для дачи показаний по поводу ситуации с местным заводом «Амурсталь», часть которого принадлежит его супруге. Ранее у журналистов оказался документ, свидетельствующий, что Фургал, будучи еще депутатом Госдумы, стал поручителем предприятия перед банком.

Сумма обязательств составила почти два миллиарда рублей, пишет DVhab.ru.

Пресс-служба правительства Хабаровского края подтвердила, что губернатор Сергей Фургал находится в Москве, однако, по данным властей, это связано с рабочими встречами, а не с дачей показаний по ситуации на «Амурстали», пишут РИА Новости.

«Губернатора не вызывали в Москву для дачи каких-либо показаний. Это неправда. Но глава региона с субботы действительно находится в Москве. Связано это с рабочими встречами. Губернатор не является свидетелем, потерпевшим или обвиняемым по какому-либо делу, чтобы давать показания», – сказала журналистам пресс-секретарь губернатора Надежда Томченко.

Ранее сообщалось, что на «Амурстали» прошли следственные действия из-за поставщиков металлолома. Обыски прошли и в правительстве края, силовики запросили ряд документов, никого не задержав. Кроме того, Басманный суд Москвы в ноябре арестовал до 18 января одного из учредителей компании «Торэкс», куда входит и «Амурсталь», Николая Мистрюкова по подозрению в убийстве.

После этих событий представители завода заявили о надвигающемся кризисе из-за того, что кредитующие банки остановили текущее финансирование, поставщики металлолома и материалов прекратили отгрузку в адрес предприятия. Сообщалось, что завод, где работают более 3 тысяч человек, может полностью остановить работу. Власти региона заявили о намерении оказать помощь заводу «Амурсталь», так как правительство края в соответствии с поручением президента РФ и распоряжением правительства РФ №704 является ответственным за комплексное развитие металлургического комбината.

«Амурсталь» (ранее «Амурметалл») – единственное на Дальнем Востоке России электрометаллургическое предприятие по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и листовой прокат. С 2013 года завод находился в процедуре конкурсного производства. В конце января 2017 года компания «Торэкс» (резидент ТОР "Хабаровск") приобрела завод, став его стратегическим инвестором. Завод возобновил работу 29 июля 2017 года.