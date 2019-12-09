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Амурчанин через суд добился восстановления нарушенных пенсионных прав

Амурчанин через суд добился восстановления нарушенных пенсионных прав
Фото: pixabay.com

В Зейском районе суд по требованию прокурора признал недействительным договор об обязательном пенсионном страховании, заключенный между негосударственным пенсионным фондом и амурчанином. Выяснилось, что пенсионные накопления мужчины были перечислены из одного НПФ в другой, однако договор он не подписывал и с заявлением о переводе денег не обращался.

В качестве страховщика пенсионных накоплений изначально амурчанин выбрал АО «НПФ «САФМАР». Через несколько лет в его адрес от этой организации поступило уведомление о прекращении договора об обязательном пенсионном страховании в связи с тем, что ПФР уведомил компанию о внесении изменений в единый реестр застрахованных лиц и необходимости передачи пенсионных накоплений новому страховщику.

Более 70 тысяч рублей были перечислены из АО «НПФ «САФМАР» в АО НПФ «Согласие». Однако, как показала прокурорская проверка, договор об обязательном пенсионном страховании с АО НПФ «Согласие» заявитель не подписывал, с заявлением о переводе денег в этот негосударственный пенсионный фонд не обращался.

Кроме того, в день заключения договора с новым страховщиком в Москве заявитель не находился, доверенность иным лицам на заключение подобных соглашений не выдавал. Прокурор Зейского района обратился в суд с исковым заявлением, чтобы признать договор, заключенный с АО НПФ «Согласие» недействительным, а также возложить на компанию обязанности передать пенсионные накопления и проценты за неправомерное их пользование.

Решением Зейского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда находится на контроле в прокуратуре Зейского района, сообщает амурская прокуратура.

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#пенсии #финансы

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