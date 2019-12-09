На Сахалине проверяют сведения о стерилизации одноразовых инструментов в областной больнице

Прокуратура Сахалинской области организовала проверку по опубликованной в СМИ статьи «Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое». Об этом сообщил сайт ведомства. По результатам, при наличии оснований, примут комплекс мер прокурорского реагирования.

Также на сайте прокуратуры региона появилась информация о том, что проводится проверка работы областной клинической больницы. «В связи с поступившим обращением сотрудников ГБУЗ "Областная клиническая больница" по фактам нарушений законодательства об охране здоровья граждан в отделении реанимации прокуратурой города Южно-Сахалинска организованы проверочные мероприятия с участием территориального органа Росздравнадзора и регионального министерства здравоохранения», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе прокурорской проверки в отделении реанимации, а также в помещениях склада больницы были обнаружены лекарственные препараты и медицинские изделия с истекшим сроком годности. Со слов медицинского персонала, просроченные лекарства и медицинские изделия использовались в работе, что недопустимо. Прокуратура Южно-Сахалинска направила материалы проверки в Следственный комитет.

Кроме того, выявили факты нарушений законодательства при обеспечении медперсонала средствами индивидуальной защиты, иные нарушения трудовых прав работников.

Прокуратура Южно-Сахалинска внесла главному врачу областной больницы представление об устранении нарушений закона. Инициирован вопрос о возбуждении ряда дел об административных правонарушениях. «Надзорные мероприятия продолжаются, в ходе которых будут проверены вопросы обращения лекарственных средств и медицинских изделий в учреждении, а также трудового законодательства в целом», – сказано в сообщении.

Статья, название которой указывает прокуратура, «Медсестры: в Сахалинской областной больнице колют просрочку и стерилизуют одноразовое», опубликована на сайте Sakhalin.info.

Отмечается, что в информационное агентство обратились три медицинские сестры, работающие в отделении анестезии и реанимации Сахалинской областной клинической больницы. Пойти в СМИ, а до этого обратиться к прокурору (копия заявления есть в редакции) их вынудили «невыносимые условия труда и страх оказаться крайними в случае каких-либо происшествий». Якобы обычной практикой в учреждении стали использование просроченных медпрепаратов, стерилизация одноразовых расходников – трубок, дилатационных наборов для трахеостомии, «клинков» для интубации.

Кустарная упаковка «одноразовых» предметов после стерилизации

«Все это накладывается на тяжелые условия труда – периодические переработки, повышенную нагрузку, нехватку персонала и неуважение со стороны непосредственного руководства. Как итог – постоянная текучка кадров и страх, что следующего пациента, которого не удастся спасти реаниматологам, повесят на кого-то из среднего медперсонала», – говорится в сообщении Sakhalin.info.

Ранее сотрудницы отдали заявления с указанием нарушений в прокуратуру Сахалинской области и государственную инспекцию по труду. Под двухстраничным письмом, в котором указаны два десятка нарушений – от хранения медпрепаратов в неприспособленных шкафах и тумбочках до злоупотреблений при их распределении и выплатах зарплат и премий – подписались пять человек.

«Мы работники областной клинической больницы, отделения реанимации. В 2017 году у нас начала работать новая старшая сестра. С тех пор начались проблемы – нарушения трудового законодательства, законодательства об охране здоровья. Из-за этого вместо 2-3 пациентов приходится работать с 4-6, из-за чего снижается качество ухода. Не хватает младшего медперсонала – бывает, что на смене работает одна младшая медсестра. Из-за этого нам приходится бросать свои дела – инъекции, перевязки, капельницы – а заниматься санитарной обработкой и уходом за пациентами. К тому же периодически приходится работать с просроченными препаратами, которые покупают через врачебную комиссию. Куда деваются лекарства с нормальным сроком годности, персонал не знает. Ужасная атмосфера в коллективе, все под прессингом. Из-за этого идут жалобы от родственников – пролежни, проблемы с вниманием к пациентам. Мы просто не справляемся, постоянный страх ошибиться, угрозы, оскорбления со стороны руководителей – как будто мы бесправные какие-то», – рассказывают медсестры.

Условия хранения лекарств

«Кроме проблем внутри коллектива есть и вполне медицинские вещи – медсестер обязывают использовать для инъекций препараты с просроченным сроком годности. Их просто отдают на пост и ставят условие – или колите то, что есть, или не колите вообще ничего. Бывает, что лекарств не хватает. Тогда вместо подготовки документов для доставки дополнительных средств начинается перераспределение дефицитных препаратов среди пациентов», – пишет агентство.

«Мы не можем проверить, но есть подозрение, что каким-то образом в свою пользу распределяют рабочее время сотрудников, свое собственное. Потому что старшую сестру зачастую на рабочем месте невозможно застать, а нам наши расчетки и табели учета рабочего времени не дают – в кадрах говорят, что все у старшей сестры, а она категорически отказывается официальные бумаги показывать. Мы работаем по графикам, которые она просто в мессенджерах рассылает – бумажках без каких-либо печатей. Мы обращались в трудовую инспекцию – после этого быстро все подчистили, дали нам задним числом расписаться. Но как только все стихло более-менее, все вернулось на круги своя, и мы опять так же работаем. Иногда получается, что вообще по два человека в смену на все отделение заступает – мы не знаем, сколько по документам в этот момент числится и куда часы уходят, если их оплачивают», – говорят медсестры.

На предоставленных в СМИ фото и видеоматериалах запечатлены настоящие склады лекарств – коробочки с препаратами лежат в шкафах, тумбочках, просто на подоконнике. Эти условия для многих препаратов критичны, говорят сестры, – они должны храниться при определенных температурных и световых режимах. Судя по маркировке на пачках, часть препаратов была просрочена уже в ноябре 2019 года.

Также сняты многочисленные расходники – иглы, трубки трахеостомии, упакованные в незаводские пачки с написанным маркером сроком упаковки и годности. Эти одноразовые медпринадлежности, уверяют собеседники агентства, были стерилизованы силами сотрудников больницы и сейчас будут повторно применяться.

«Мы работаем в реанимации. То есть к нам зачастую поступают люди вообще без каких-то анализов. ВИЧ у них, гепатит – никто этого не знает, тут жизнь спасают. В любом случае, ни о какой нормальной профилактике гемоконтактных инфекций при таком отношении к соблюдению стерильности мы не беремся говорить», – рассказывают сотрудники.