В 2020 году договор купли-продажи автомобиля станет электронным

В 2020 году в России могут появиться электронные договоры купли-продажи автомобилей. Минкомсвязь и МВД готовят новый бесплатный сервис для нескольких миллионов человек, пользующихся порталом госуслуг.

Как сообщает «КоммерсантЪ», данные об автомобиле, продавце и покупателе будут заполняться автоматически и передаваться в ГИБДД. Гражданам надо лишь приехать в подразделение для регистрации машины. На первом этапе услуга доступна только физлицам. При ее запуске нужно тщательно проработать систему защиты от мошенников, обращают внимание эксперты.

О подготовке новой услуги для покупателей автомобилей изданию рассказал заместитель главы Минкомсвязи Максим Паршин. Прежде всего новый сервис, который будет доступен пользователям портала госуслуг – сегодня их более 100 миллионов человек, – даст возможность потенциальному покупателю ознакомиться с параметрами и историей автомобиля: количеством владельцев, ограничениями судебных приставов, нахождением автомобиля в розыске, в залоге и так далее. После этого на портале госуслуг можно сформировать электронный договор купли-продажи (ДКП), который автоматически заполняется данными о продавце, покупателе и транспортном средстве. Заверяется ДКП простой электронной подписью сторон сделки через личный кабинет.

В настоящее время для продажи автомобиля используются бумажные ДКП: шаблоны есть в сети, нотариальное заверение необязательно. Рекомендуется заполнить три варианта, один из которых нужно передать в ГИБДД. Ежегодно подразделения фиксируют 3,5 миллиона регистрационных действий, связанных со сменой автовладельца. Сотрудники ГИБДД регулярно сталкиваются с неправильно заполненными (например, ошибки в паспортных данных) и с поддельными (например, владелец машины не давал согласие на продажу) ДКП.

После многочисленных обращений граждан Госавтоинспекция, по данным «Коммерсанта», предложила Минкомсвязи разработать новый электронный сервис. В ведомстве эту идею поддержали. 27 ноября 2019 года вступило в силу постановление правительства № 1467, позволившее совершать на портале госуслуг «юридически значимые действия, в том числе сделки, путем создания электронных документов». Техническая отладка сервиса уже началась. «Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее– говорит Максим Паршин.

Управляющий директор АО «Электронный паспорт» Борис Ионов называет появление электронных ДКП «большим шагом вперед». «Но вопрос в реализации. Ведь заключение сделки купли-продажи предполагает передачу или перевод денег за автомобиль. Этот момент должен фиксироваться в ДКП, чтобы избежать случаев мошенничества, – говорит он. – Кроме того, продавец и покупатель могут находиться вообще в разных городах».

Сегодня в бумажном ДКП гражданин, владеющий транспортным средством менее трех лет, обычно указывает меньшую сумму, чем реально стоит автомобиль, чтобы не платить налоги. «В электронном ДКП все должно быть прозрачно и честно», – говорит Ионов. В системе электронных паспортов уже разработан прототип сервиса, позволяющий защитить приобретателя от мошенничества, предыдущего собственника отключат от доступа к электронному ПТС сразу после завершения сделки, говорит Борис Ионов. «Тогда невозможно продать машину дважды, – говорит он. – Нечто похожее должно быть и в новом сервисе на портале госуслуг».

Перевод процесса регистрации купли-продажи в электронный формат – это «удобно и своевременно», отмечает гендиректор CarPrice Денис Долматов, но в 2020 году, по его мнению, сервис вряд ли заработает. «Во-первых, проверка автомобиля только по базам государственных органов будет неполной, должны учитываться и данные, собираемые компаниями, – считает Долматов. – Во-вторых, кто будет нести ответственность при сбое в работе или при возникновении запрета на регистрацию после проведения всех действий? В-третьих, после проведения действий все равно нужно ехать в ГИБДД. А значит, пока электронная регистрация снимает лишь часть проблем. И наконец, пока непонятно, насколько система будет защищена от взлома и фейковых регистраций хакерами. На мой взгляд, запуск в следующем году будет сырым, требуются доработки, будут переносы запуска, как это уже было с электронными ПТС».