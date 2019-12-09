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Елена Федина: «Ровесники» мечтают о своей школе

Елена Федина: «Ровесники» мечтают о своей школе

16 декабря основателю и художественному руководителю хореографического ансамбля «Ровесники» Вячеславу Белоглазову исполнилось бы 90 лет. К этой дате «Ровесники» подготовили большой концерт.

«Соберутся самые настоящие "Ровесники"» – это наши выпускники, педагоги, соратники, единомышленники Вячеслава Васильевича, его семья и все, кто начинал с ним историю ансамбля, кто стоял у истоков», – рассказывает в программе «Простые вопросы» руководитель коллектива Елена Федина.

На вечере воспоминаний будут зачитывать фрагменты книг, которые написал Вячеслав Белоглазов. В программе также будут исполнены танцы так называемого золотого фонда ансамбля.

«Вячеслав Васильевич умер рано, в 64 года. Но если бы дожил до этого времени, он бы до сих пор работал. В нем столько было энергии, он обладал каким-то магнетизмом – к нему всегда все тянулись, и дети, и взрослые. Мы его очень уважали, а для меня он вообще был отцом», – добавляет руководитель ансамбля.

«Он был Человеком с большой буквы, большим авторитетом, настоящей личностью», – добавляет выпускник «Ровесников» 1982 года Эдуард Тихонов.

В интервью Елена Федина поделилась новостью о том, что впервые за многие годы у «Ровесников» снова заработал собственный музей. В нем есть и зал памяти Вячеслава Белоглазова. Но на этом коллектив не собирается останавливаться.

«У нас есть планы, очень многое хотелось бы сделать. Мы мечтаем об образовательной школе с эстетическим уклоном, с хореографией, которая, возможно, когда-то все-таки откроется. Это будет школа "Ровесников". Мы всегда мечтали о молодежном коллективе, И Вячеслав Васильевич это начинал. Но, к сожалению, есть вопросы финансирования. Однако мы все равно будем к этому стремиться», – заключает Елена Владимировна.

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#культура #Простые вопросы

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