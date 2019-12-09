Личность, а не шуба: москвичка рассказала, как спасла соболя со зверофермы
Девушка из Москвы выкупила соболя на звероферме. Зверек, который избежал участи стать шубой, стал звездой Инстаграма – на блог о жизни соболя Уморы подписаны 153 тысячи человек. Хозяйка Уморы Евгения Федорченко рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, каково это – жить с соболем в одной квартире.
Около полутора лет назад москвичка Евгения Федорченко выкупила соболя на звероферме. Это было не импульсивное решение: девушка много читала об этих животных. Ей хотелось спасти хотя бы одного зверька от убоя. Несмотря на то, что дома у нее есть крупная собака, Евгения все-таки решилась и купила самку соболя. «Позвонила, договорилась, поехала и купила. Соболя стоят от 15 000 рублей, выкупить пушнину может любое физическое лицо», – рассказывает девушка. Вот такой была Умора после освобождения из клетки.
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Соболь - это роскошь Соболь - это дорогобогато ⠀ Мех соболя издревле считается самым дорогим, тёплым и красивым мехом. В старину за шубу соболя можно было купить дом, шкурки зверька были, как деньги. ⠀ В наше время шуба из соболя перешла в разряд роскоши. Шуба из натурального меха - это символ богатства и благополучия. Такие шубы уже давно не покупают из-за того, что они будут согревать зимой. ⠀ На шубу средней длинны уходит ~40-45 таких Умор. Условия содержания на звероферме: лишь бы выжили до зимы, а там забой. ⠀ На дворе 21 век, а люди до сих пор натягивают на себя шкуру убитого зверя. Листайте карусель, вот мнения людей, что носят натуральный мех. ⏩ ⠀ Экомех и искусственная кожа в наши дни хорошая альтернатива животной шкуре, как считаете вы?? #умора_против
«Условия на звероферме, – вспоминает Евгения, – ужасные. Зверьки по восемь месяцев живут в грязных, тесных клетках. Самцов содержат отдельно от самок. Из-за тесноты животные конфликтуют. От Уморы жутко воняло, она была забитая, с разодранным носом». Кстати, сейчас от зверька не пахнет – даже ее экскременты не имеют запаха.
По дороге домой зверек рычал, вырывался и пытался укусить свою спасительницу. После первого куска мяса соболиное сердце оттаяло. Так около полутора лет назад в Инстаграме появился блог russian_sable «Соболь, не ставший шубой». Евгения публикует фото и видео, посвященные Уморе и ее проделкам, отвечает на вопросы подписчиков.
Милый пушистый зверек все-таки остается диким зверем. «Соболь – одна большая сложность. Это гиперактивное, диковатое животное. Сует свой нос везде, роняет вещи. Все, что понравится, может украсть. Около года Ума все метила. Недавно начала ходить в лоток, сейчас проблем с туалетом нет. Приучать было очень сложно. Да и сейчас назвать ее домашним питомцем язык не поворачивается – может укусить, зарычать», – рассказывает Евгения.
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«Бесит, когда человеки смывают мои запахи из дома! Да ещё и тряпкой не умеют пользоваться! Я специально каждый день устраиваю беспорядки, чтобы человеку работа была! Учу её, учу, а все бестолку! Рассказывайте, друзья, какой работой вы нагружаете своих человеков, чтоб не бездельничали?? ⠀ ⠀ P.S. А в конце меня поймали! 👿»
Свою питомицу девушка называет «килограммом пушистой преступности» – соболь вороват. «В большинстве случаев вещи остаются целыми, просто соболю очень нужно их спрятать в свой тайничок. Их у Умы много, и она помнит про каждый. При соболе трогать ее богатства запрещено – загрызет! Если предложить ей много вещей или еды на выбор, соболина не растеряется и возьмет столько, сколько влезет в пасть, отнесет подальше и вернется за остальным», – продолжает хозяйка.
Ума живет в клетке, но Евгения часто выпускает соболя погулять по комнате. На улицу не водит: зверек пугается шума и суеты.
На фото Умора охотно демонстрирует свой обширный зубной ряд. Понятно, что с такими мощными челюстями и острыми зубами шутки плохи. Собака поначалу проявила интерес к зверьку. Но Умора сразу приняла ее агрессивно. «Дружбы нет – собака избегает общения, а Умора всегда пытается выгнать ее из комнаты», – отмечает Евгения. При этом Ума охраняет квартиру лучше собаки: «Обычно пытается укусить гостей, чтобы они поскорее покинули ее территорию», – продолжает хозяйка соболя.
«Я не хочу привить людям идею о соболе как о питомце. Но показать людям, что это интересное, интеллектуальное и достойное жизни животное – такая идея есть. Ведь многие даже не знают, как выглядит тот, из кого они мечтают носить шубу», – резюмирует девушка.
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Уморе вчера пришло письмо от ее родственника со зверофермы. Пока письмо шло до нас, Соболек ушёл на забой. Ему было всего 7 месяцев. ⠀ «Привет, Умора! Надеюсь, это не последнее письмо. Клетки начали пустеть, из них забирают моих друзей, я боюсь смотреть в их испуганные глаза, когда они проходят мимо меня. Затем, слышны крики, а потом меня вынуждают есть своих товарищей. Я не теряю надежды, что меня ещё спасут. Поскорее бы, а то лапки уже болят от решетки. Буду верить и бороться до последнего, как ты и учила. ⠀ Я, наверное, никогда не пойму, почему, если умные человеки уже давно придумали, как не замерзнуть зимой от лютого холода, чтобы никого не обидеть, некоторые до сих пор отбирают наши тёплые шубки, а вместе с ними и миллионы жизней. ⠀ Мы слабы перед их оружием, да и враждовать не хотим. ⠀ Человечество покоряет космос, но при этом твердит, что «люди с древних времён носили шкуры животных». Забывая, что древний человек охотился с помощью копья, на равных условиях. Как-то нескладно у них получается. Или нечестно. ⠀ Мы не наделены таким интеллектом, чтобы придумать себе замену нашим шубкам, оставаясь совсем раздетыми, тепло покидает нас, сердце замерзает и останавливается навсегда. ⠀ Мы бы поделились с человеками, если бы могли, правда, мы не жадничаем. Жаль мамы не научили их, что брать чужое нехорошо. ⠀ P.S.: когда меня заберёт мой человек, мы обязательно придём к тебе в гости! Жди!» ⠀ Это последнее письмо Соболька.
«Мех соболя издревле считается самым дорогим, теплым и красивым. В старину за шубу соболя можно было купить дом. Шкурки зверька были как деньги. В наше время шуба из соболя перешла в разряд роскоши. Шуба из натурального меха – это символ богатства и благополучия. Такие шубы уже давно не покупают из-за того, что они будут согревать зимой. На шубу средней длинны уходит примерно 40–45 таких Умор. Условия содержания на звероферме: лишь бы выжили до зимы, а там забой. На дворе XXI век, а люди до сих пор натягивают на себя шкуру убитого зверя. Экомех и искусственная кожа в наши дни – хорошая альтернатива животной шкуре. А как считаете вы?» – написала Евгения в Инстаграме спасенной Уморы.
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