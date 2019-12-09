Личность, а не шуба: москвичка рассказала, как спасла соболя со зверофермы

Девушка из Москвы выкупила соболя на звероферме. Зверек, который избежал участи стать шубой, стал звездой Инстаграма – на блог о жизни соболя Уморы подписаны 153 тысячи человек. Хозяйка Уморы Евгения Федорченко рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» о том, каково это – жить с соболем в одной квартире.

Около полутора лет назад москвичка Евгения Федорченко выкупила соболя на звероферме. Это было не импульсивное решение: девушка много читала об этих животных. Ей хотелось спасти хотя бы одного зверька от убоя. Несмотря на то, что дома у нее есть крупная собака, Евгения все-таки решилась и купила самку соболя. «Позвонила, договорилась, поехала и купила. Соболя стоят от 15 000 рублей, выкупить пушнину может любое физическое лицо», – рассказывает девушка. Вот такой была Умора после освобождения из клетки.

«Условия на звероферме, – вспоминает Евгения, – ужасные. Зверьки по восемь месяцев живут в грязных, тесных клетках. Самцов содержат отдельно от самок. Из-за тесноты животные конфликтуют. От Уморы жутко воняло, она была забитая, с разодранным носом». Кстати, сейчас от зверька не пахнет – даже ее экскременты не имеют запаха.

По дороге домой зверек рычал, вырывался и пытался укусить свою спасительницу. После первого куска мяса соболиное сердце оттаяло. Так около полутора лет назад в Инстаграме появился блог russian_sable «Соболь, не ставший шубой». Евгения публикует фото и видео, посвященные Уморе и ее проделкам, отвечает на вопросы подписчиков.

Милый пушистый зверек все-таки остается диким зверем. «Соболь – одна большая сложность. Это гиперактивное, диковатое животное. Сует свой нос везде, роняет вещи. Все, что понравится, может украсть. Около года Ума все метила. Недавно начала ходить в лоток, сейчас проблем с туалетом нет. Приучать было очень сложно. Да и сейчас назвать ее домашним питомцем язык не поворачивается – может укусить, зарычать», – рассказывает Евгения.

Свою питомицу девушка называет «килограммом пушистой преступности» – соболь вороват. «В большинстве случаев вещи остаются целыми, просто соболю очень нужно их спрятать в свой тайничок. Их у Умы много, и она помнит про каждый. При соболе трогать ее богатства запрещено – загрызет! Если предложить ей много вещей или еды на выбор, соболина не растеряется и возьмет столько, сколько влезет в пасть, отнесет подальше и вернется за остальным», – продолжает хозяйка.

Ума живет в клетке, но Евгения часто выпускает соболя погулять по комнате. На улицу не водит: зверек пугается шума и суеты.

На фото Умора охотно демонстрирует свой обширный зубной ряд. Понятно, что с такими мощными челюстями и острыми зубами шутки плохи. Собака поначалу проявила интерес к зверьку. Но Умора сразу приняла ее агрессивно. «Дружбы нет – собака избегает общения, а Умора всегда пытается выгнать ее из комнаты», – отмечает Евгения. При этом Ума охраняет квартиру лучше собаки: «Обычно пытается укусить гостей, чтобы они поскорее покинули ее территорию», – продолжает хозяйка соболя.

«Я не хочу привить людям идею о соболе как о питомце. Но показать людям, что это интересное, интеллектуальное и достойное жизни животное – такая идея есть. Ведь многие даже не знают, как выглядит тот, из кого они мечтают носить шубу», – резюмирует девушка.

«Мех соболя издревле считается самым дорогим, теплым и красивым. В старину за шубу соболя можно было купить дом. Шкурки зверька были как деньги. В наше время шуба из соболя перешла в разряд роскоши. Шуба из натурального меха – это символ богатства и благополучия. Такие шубы уже давно не покупают из-за того, что они будут согревать зимой. На шубу средней длинны уходит примерно 40–45 таких Умор. Условия содержания на звероферме: лишь бы выжили до зимы, а там забой. На дворе XXI век, а люди до сих пор натягивают на себя шкуру убитого зверя. Экомех и искусственная кожа в наши дни – хорошая альтернатива животной шкуре. А как считаете вы?» – написала Евгения в Инстаграме спасенной Уморы.