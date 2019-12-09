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АКС: в Моховой Пади ж/д пути заливают подземные ключи

АКС: в Моховой Пади ж/д пути заливают подземные ключи
Фото: Пресс-служба «АКС»

В «Амурских коммунальных системах» сообщили, что вода, которая едва не затопила железнодорожные пути в Моховой Пади, – это вышедшие на поверхность подземные ключи. А вода и труба не находится в ведении ресурсоснабжающей организации.

Между тем, в минприроды области ранее сообщали, что труба принадлежит именно АКС, поскольку рядом находится водозабор компании. «(...)Водозабор относится к АКС, у них там лицензия на недропользование с целью добычи подземных вод. Это каптажный водозабор – лицензия выдана на каптаж родников. Лицензия оформлена на добычу подземных вод горизонтальным водозабором. Правильно это называется каптаж ключей. Срок действия лицензии до 2033 года, то есть она действующая. Этот водовод – разрушенная труба – как раз идет с этого водозабора», – сообщал и. о. министра природных ресурсов области Дмитрий Лужнов. Минприроды передало все материалы для дальнейших разбирательств в амурский Росприроднадзор.

Течь из трубы 28 ноября обнаружили работники железной дороги. Вода смыла сопку, а работники предпринимали все возможное, чтобы поток не залил само ж/д полотно. Найти собственника, который бы устранил порыв трубы, не могли несколько дней.

Между тем, в пресс-службе «Амурских коммунальных систем» сообщили, что специалисты выехали на место, осмотрели участок и проследили путь подземных ключей. «В Моховой Пади есть каптаж ключей, но он находится в стороне от места затопления. Мы перекрыли данный водозабор. Вода же к ж/д путям продолжает поступать. Это еще раз доказывает, что причина не в каптаже», – рассказал начальник цеха сетей водопровода и канализации АО «АКС» Эдуард Уланов.

«Несмотря на то, что труба из которой идет вода, как и ее наполнение, не находится в ведомстве Амурских коммунальных систем, наши специалисты оказали помощь в устранении проблемы. Труба закрыта плотными, стальными заглушками. С ключевой водой, выступающей на поверхность без отводных труб, по-прежнему предстоит вести борьбу работникам РЖД», – сообщили в пресс-службе «АКС».

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#ЖКХ

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