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9декабря
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сегодня, 14:43 0

В Архаре грузовик сбил пешехода (видео)

В Архаре грузовик сбил пешехода (видео)
Фото: кадр видео

8 декабря было ДТП в поселке Архара. Грузовик совершил наезд на пешехода.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в управлении ГИБДД по Амурской области, наезд машиной Toyota Dyna на пешехода произошел в Архаре около 13:25. Тот был травмирован и доставлен в лечебное учреждение.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Между тем в социальных сетях пишут, что пострадавший – пожилой мужчина, он получил тяжелые травмы.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

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#ДТП #происшествия #транспорт

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