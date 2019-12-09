Гражданин Китая пытался вывезти из России 10 медвежьих когтей

10 когтей, предположительно бурого или гималайского медведя, обнаружили сотрудники Благовещенского таможенного поста. Дериваты пытался провезти гражданин Китайской Народной Республики.

При таможенном оформлении физических лиц, выезжающих в Китай в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ, мужчина предъявил пакет. В нем находились когти животного общим весом около 130 граммов.

«Порядок вывоза предметов дикой фауны, в том числе их дериватов, определен Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вывоз подобных товаров осуществляется при наличии разрешительных документов, выдаваемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования», – сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Когти медведя изъяли и направили на экспертизу. По ее заключении специалисты рассмотрят вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Как отмечают на таможне, когти гималайского и бурого медведя очень востребованы в Китае. Их используют для производства лекарственных средств, применяемых в традиционной китайской медицине.