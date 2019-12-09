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сегодня, 13:45 0

Гражданин Китая пытался вывезти из России 10 медвежьих когтей

Гражданин Китая пытался вывезти из России 10 медвежьих когтей
Фото: Благовещенская таможня

10 когтей, предположительно бурого или гималайского медведя, обнаружили сотрудники Благовещенского таможенного поста. Дериваты пытался провезти гражданин Китайской Народной Республики.

При таможенном оформлении физических лиц, выезжающих в Китай в пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ, мужчина предъявил пакет. В нем находились когти животного общим весом около 130 граммов.

«Порядок вывоза предметов дикой фауны, в том числе их дериватов, определен Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Вывоз подобных товаров осуществляется при наличии разрешительных документов, выдаваемых Федеральной службой по надзору в сфере природопользования», – сообщает пресс-служба Благовещенской таможни.

Когти медведя изъяли и направили на экспертизу. По ее заключении специалисты рассмотрят вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Как отмечают на таможне, когти гималайского и бурого медведя очень востребованы в Китае. Их используют для производства лекарственных средств, применяемых в традиционной китайской медицине.

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#закон #Китай #происшествия #таможня

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