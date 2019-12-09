Более 600 амурчан-предпенсионеров бесплатно обучились в вузах и колледжах

Более 600 амурчан предпенсионного возраста освоили новые профессии. Бесплатные занятия для них провели образовательные учреждения страны в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Обучение проходило в Амурском государственном университете, медицинском колледже, колледже сервиса и торговли – всего в 58 образовательных организациях области. Кроме этого, 67 амурчан предпенсионного возраста обучались дистанционно в образовательных учреждениях Перми, Москвы, Санкт-Петербурга и Красноярска.

Обучение стартовало в сентябре. 87 % учащихся трудоустроились по освоенным специальностям. Им было предложено 48 направлений подготовки: оператор ЭВМ, охранник, водитель, повар, кондитер, санитар, машинист, парикмахер и другие.

Всего в основе нацпроекта «Демография» лежат пять региональных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин – доступность дошкольного образования для детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья» и «Спорт – норма жизни».

Значительная роль в нацпроекте отведена улучшению качества жизни граждан старшего поколения. В этой части минздравом области предусмотрено проведение профосмотров лиц старше трудоспособного возраста не реже одного раза в год. Диспансеризация взрослого населения проводится один раз в три года, а профилактический медицинский осмотр раз в два года. Для доставки амурчан старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в конце июля в учреждения соцзащиты региона передано 10 автомобилей, сообщает амурское областное правительство.