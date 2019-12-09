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сегодня, 13:24 2

Глава Белогорска спросил у горожан, стоит ли делать 31 декабря выходным

Глава Белогорска спросил у горожан, стоит ли делать 31 декабря выходным
Фото: pixabay.com

Глава Белогорска Станислав Мелюков в своем Инстаграме организовал опрос, касающийся заключительного дня 2019 года – 31 декабря. Он спросил, стоит ли делать этот день выходным.

«До Нового года осталось немного, 23 дня. После непродолжительной дискуссии на уровне Госдумы о том, чтобы 31 декабря сделать выходным, вопрос так и остался открытым. Но запрос на это есть. По закону любой работодатель может самостоятельно перенести рабочий день на другой. Например, я, как глава, могу перенести рабочий день в администрации и ее структурных подразделениях со вторника 31 декабря на субботу, 28 декабря. Остальным городским руководителям я могу лишь порекомендовать сделать это. Нюансов много, один из них – график работы детских садов. В сториз организовал опрос, в комментариях прошу высказываться», – написал глава Белогорска.

Пользователи в целом перенос рабочего дня поддержали: «Было бы прекрасно 31 декабря отдыхать, пытаться отдохнуть с утра до вечера на кухне», «За перенос», «Было бы прекрасно, если бы выходной», «Я за 31 декабря – выходным сделать. Просто хочется выспаться и отдохнуть перед новогодней ночью».

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#Белогорск #городская власть #Новый год #праздники #работа

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Комментарии
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  • Очевидец59

    Очевидец59
    11 минут назад

    по всей области надо сделать выходной-где губернатор?

  • dance

    dance
    6 минут назад

    Очевидец59

    по всей области надо сделать выходной-где губернатор?



    Такой вопрос не в его компетенции. Работодатель сам определяет возможность переноса - так в кодексе трудовом написано.

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