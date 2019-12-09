Гинеколог тайно снимал женщину на камеру, замаскированную в очках

В Англии гинеколог снимал женщин на установленную в очках скрытую камеру и получил за это тюремный срок. При обыске у него обнаружили 15 фотографий и 96 видеозаписей женщин, которые не знали о съемке.

Полиция задержала 49-летнего Джомо Матурина (Jomo Mathurine). Жалоба поступила от одной из жертв, которая заметила, что во время приема врач постоянно подносит очки поближе к женщине под определенными ракурсами. Ни одна из женщин, которую снимали, не давала согласия на съемку.

В ходе судебного слушания выяснилось, что в 2016 году Матурин предложил 19-летней студентке помощь в учебе. На тот момент она проходила производственную практику на должности медсестры, а он был одним из самых высокоуважаемых специалистов больницы. В сентябре того же года они вступили в интимные отношения, которые длились около двух лет.

В прошлом году девушка случайно увидела на компьютере Матурина видео, где она занимается с ним любовью, а также обнаружила видео пациенток мужчины. Гинеколог пригрозил убить ее и распространить эротические кадры с ее участием, если она обратится в полицию. Жертва продолжила из страха встречаться с ним.

После того как скандал в больнице получил общественный резонанс, девушка не выдержала и рассказала о ситуации своей однокурснице. На следующий день студентки отправились вместе в полицейский участок.

Матурина арестовали 10 декабря в его доме. На момент вынесения приговора он отказывался давать доступ к некоторым своим устройствам, утверждая, что они принадлежат его супруге. В общежитии, где проживала студентка, обнаружили несколько скрытых камер. Также у гинеколога нашли коллекцию более 100 эротических записей с его жертвами.

5 декабря суд отозвал лицензию врача и приговорил его к 14 месяцам тюрьмы, сообщает «Лента.ру».