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сегодня, 13:11 8

В 2020 году в Амурской области вырастет стоимость электроэнергии

В 2020 году в Амурской области вырастет стоимость электроэнергии
Фото: pixabay.com

В Амурской области в 2020 году вырастет плата за электроэнергию. Это произойдет во втором полугодии. В региональном управлении по регулированию цен и тарифов подписан приказ «Об установлении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей Амурской области».

Сейчас тариф для горожан, имеющих в квартирах газовые плиты, составляет 3,73 рубля за киловатт/час. Столько же электроэнергия будет стоить с января 2020 года. С 1 июля тариф для горожан, владеющих газовыми плитами, вырастет до 3,91 рубля.

Амурчане, владеющие электроплитами, а также жители сел сейчас платят ­– 2,61 рубля за киловатт/час. Таким же тариф останется с 1 января. С 1 июля стоимость киловатт/часа вырастет до 2,74 рубля.

В приказе областного ведомства также указаны новые цены на электроэнергию для амурчан, которые пользуются тарифами, дифференцированными по двум или трем зонам суток (дневной, ночной, пиковой и полупиковой).

Как сообщало Амур.инфо, по распоряжению Дмитрия Медведева, квартплата у жителей России начнет расти с 1 июля 2020 года. Для первого полугодия были установлены нулевые индексы роста платы за ЖКХ. Во втором полугодии тарифы вырастут во всех регионах страны. Для Амурской области был установлен индекс в 4,7 %.

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#областная власть #цены #экономика

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Комментарии
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  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    Ух ты, хоть одна хорошая новость!

  • Molex69

    Molex69
    1 час назад

    хоть в этом, стабильность в России

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Следующей как бы новостью будет рост цен на услуги жкх с 1.07.2020 года

  • Тахографист

    Тахографист
    51 минута назад

    ну наконец-то, а то даже как то стыдно так мало платить

  • Kadet_84

    Kadet_84
    36 минут назад

    А кто-то сидит и думает, как бы с оплатой за вдох куб. метр воздуха замутить? Вот где жила золотая!

  • Монстриха

    Монстриха
    33 минуты назад

    зато Сила Сибири на Дальнем Востоке..для кого???куча Гэсс для кого???

  • Люсьена1811

    Люсьена1811
    26 минут назад

    По любому уже есть такие мысли просто название не придумали ну ждать ни долго

  • Kadet_84

    Kadet_84
    19 минут назад

    Монстриха

    зато Сила Сибири на Дальнем Востоке..для кого???куча Гэсс для кого???



    Как для кого? 02.12.2019 года открыли вентиль в Китай...

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