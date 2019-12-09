В 2020 году в Амурской области вырастет стоимость электроэнергии

Сейчас тариф для горожан, имеющих в квартирах газовые плиты, составляет 3,73 рубля за киловатт/час. Столько же электроэнергия будет стоить с января 2020 года. С 1 июля тариф для горожан, владеющих газовыми плитами, вырастет до 3,91 рубля.

Амурчане, владеющие электроплитами, а также жители сел сейчас платят ­– 2,61 рубля за киловатт/час. Таким же тариф останется с 1 января. С 1 июля стоимость киловатт/часа вырастет до 2,74 рубля.

В приказе областного ведомства также указаны новые цены на электроэнергию для амурчан, которые пользуются тарифами, дифференцированными по двум или трем зонам суток (дневной, ночной, пиковой и полупиковой).

Как сообщало Амур.инфо, по распоряжению Дмитрия Медведева, квартплата у жителей России начнет расти с 1 июля 2020 года. Для первого полугодия были установлены нулевые индексы роста платы за ЖКХ. Во втором полугодии тарифы вырастут во всех регионах страны. Для Амурской области был установлен индекс в 4,7 %.