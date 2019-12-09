В Приамурье движение школьных автобусов полностью восстановлено

Фото: Министерство образования и науки Амурской области

25 ноября в учебный процесс 13 городов и районов из-за гололедицы на дорогах были внесены изменения. Тогда перестали функционировать 130 школьных маршрутов. Школьники учились дистанционно.

Как сообщает региональный минобр, для обеспечения доступности образовательных услуг, предоставляемых учебными заведениями области в 2019-2020 учебном году, из 335 поселений в 164 школы организован подвоз более 6,5 тысячи школьников. Общая протяженность школьных маршрутов составляет 10 тысяч километров.