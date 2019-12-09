Генконсул КНР обсудил в Благовещенске работу пунктов пропуска

В Благовещенске завершился рабочий визит делегации Генерального консульства КНР города Хабаровск во главе с Генконсулом господином Цуй Гоцзэ. Главной темой визита на этот раз стало международное сотрудничество в рамках работы пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу.

Рабочая программа делегации началась с посещения грузового и пассажирского направлений смешанного пункта пропуска Благовещенск, а также грузового понтонного моста через реку Амур. Генерального консула познакомили с основными этапами процедуры осуществления контроля на пунктах международных перевозок. Он отметил высокую степень организации в работе российских государственных контрольных органов и подчеркнул значимость пунктов пропуска для увеличения пассажиропотока и общего объема грузооборота между Россией и Китаем.

«На сегодняшний день лидерами наших стран поставлена большая задача – вывести российско-китайские международные отношения на качественно новый уровень. Это касается в том числе и увеличения торгового оборота. К 2024 году он должен достигнуть стратегически важной отметки 200 миллиардов долларов. Кроме того, в этот период объем импорта амурской сои в КНР планируется нарастить до 3,7 миллиона тонн. Это большие цифры, и их осуществление зависит в том числе и от эффективной работы пунктов пропуска», – рассказал господин Цуй Гоцзэ.

По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой, за несколько десятков лет международного сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян региональным правительствам удалось наладить механизм совместной работы в этом направлении. Для его усовершенствования российская сторона подготовила ряд актуальных предложений.

«Мы бы хотели обратить внимание на необходимость большей синхронизации в распорядке работы контрольных государственных органов пунктов пропуска Благовещенска и Хэйхэ. Дело в том, что китайская сторона начинает работать на полчаса позже российской, в пиковые туристические сезоны это вызывает определённый дискомфорт для пассажиров. У нас уже есть опыт двухмесячной работы по синхронному распорядку работы. Надеемся на его утверждение на постоянной основе», – прокомментировала Екатерина Киреева.

На встрече также были озвучены меры, касающиеся улучшения условий грузовых перевозок. Они призваны значительно сократить время досмотра машин на таможенном КПП. Все предложения по итогам двухсторонних переговоров будут направлены в Генеральное консульство КНР для дальнейшей проработки.

Это уже второй визит генерального консула КНР в амурскую столицу за два месяца. В прошлый раз визит господина Цуй Гоцзэ был приурочен 70-й годовщине образования КНР и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.