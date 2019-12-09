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Генконсул КНР обсудил в Благовещенске работу пунктов пропуска

Генконсул КНР обсудил в Благовещенске работу пунктов пропуска

В Благовещенске завершился рабочий визит делегации Генерального консульства КНР города Хабаровск во главе с Генконсулом господином Цуй Гоцзэ. Главной темой визита на этот раз стало международное сотрудничество в рамках работы пунктов пропуска через российско-китайскую государственную границу.

Рабочая программа делегации началась с посещения грузового и пассажирского направлений смешанного пункта пропуска Благовещенск, а также грузового понтонного моста через реку Амур. Генерального консула познакомили с основными этапами процедуры осуществления контроля на пунктах международных перевозок. Он отметил высокую степень организации в работе российских государственных контрольных органов и подчеркнул значимость пунктов пропуска для увеличения пассажиропотока и общего объема грузооборота между Россией и Китаем.

«На сегодняшний день лидерами наших стран поставлена большая задача – вывести российско-китайские международные отношения на качественно новый уровень. Это касается в том числе и увеличения торгового оборота. К 2024 году он должен достигнуть стратегически важной отметки 200 миллиардов долларов. Кроме того, в этот период объем импорта амурской сои в КНР планируется нарастить до 3,7 миллиона тонн. Это большие цифры, и их осуществление зависит в том числе и от эффективной работы пунктов пропуска», – рассказал господин Цуй Гоцзэ.

По словам первого заместителя министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерины Киреевой, за несколько десятков лет международного сотрудничества Амурской области и провинции Хэйлунцзян региональным правительствам удалось наладить механизм совместной работы в этом направлении. Для его усовершенствования российская сторона подготовила ряд актуальных предложений.

«Мы бы хотели обратить внимание на необходимость большей синхронизации в распорядке работы контрольных государственных органов пунктов пропуска Благовещенска и Хэйхэ. Дело в том, что китайская сторона начинает работать на полчаса позже российской, в пиковые туристические сезоны это вызывает определённый дискомфорт для пассажиров. У нас уже есть опыт двухмесячной работы по синхронному распорядку работы. Надеемся на его утверждение на постоянной основе», – прокомментировала Екатерина Киреева.

На встрече также были озвучены меры, касающиеся улучшения условий грузовых перевозок. Они призваны значительно сократить время досмотра машин на таможенном КПП. Все предложения по итогам двухсторонних переговоров будут направлены в Генеральное консульство КНР для дальнейшей проработки.

Это уже второй визит генерального консула КНР в амурскую столицу за два месяца. В прошлый раз визит господина Цуй Гоцзэ был приурочен 70-й годовщине образования КНР и 70-летию установления дипломатических отношений между Россией и Китаем.

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#визиты #Китай #таможня #экономика

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Комментарии
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  • XANDER

    XANDER
    1 час назад

    А кто-нибудь догадалсяу него спросить, с чего это мы переходя китайскую границу, обязаны были все время платить 100юаней? Ведь это как бы не законно..

  • Альтер

    Альтер
    34 минуты назад

    Фиг ьс ними с юанями, почему китайская сторона относится к нашим гражданам как к быдлу, недавно я писал как была подана жалоба на действия сотрудников китайской таможни, сам переезжал границу вчера и видел как "морщили" группу наших детей (точнее сопровождающих), которые приехали по обмену-стоит тетенька которую дресируют за талоны в 35 аюней не так подала не так рассказала и разговаривает с ней какой то сранный счетчик талонов как с БЫДЛОМ

    И все наши граждане наблюдали ТАКОЕ отношение

    Зато на фотографиях мы рассуждаем о космических масштабах и остальное бла бла бла

    Вы потребуйте простого ЭЛЕМЕНТАРНОГО человеческого отношения к гражданам

    При этом, когда выезжали ТУДА поймали китаянку (скорее всего везла что то-может быть золото, наверное сдали)-так она все пыталась НАГЛО вырваться из рук таможенника

    просто и нагло, орала кричала и все такое

    Наши должны тут терпеть когда киты тупо вывозят что то запрещенное

    А Там напши должны терпеть ХАМСТВО непонятных и наглых представителей Государства?

  • foxik62

    foxik62
    18 минут назад

    Что вы хотели? Равных отношений? Посмотрите на Хейхэ. Это районный центр, типа Ивановки, Константиновки... Разница понятна? Зайдите в международный терминал в аэропорту Благовещенска. Я молчу про Харбин и далее про скоростные поезда, связь 5G, практически полную автоматизацию во всех сферах. Что общего между "Мерседесом" и "Запорожцем"? Зато у нас духовная скрепа, да крымсириялугандонвенесуэланаши. Каждому своё.

  • foxik62

    foxik62
    9 минут назад

    Уважение к стране и людям достигается не показом мультяшного оружия, не подвозом мороженого, не продажей ресурсов за копейки, а достигается силой в экономическом развитии, умением завоёвывать страны экономическим путём. Лет через двадцать косые будут хозяевами а мы рабами.

  • foxik62

    foxik62
    3 минуты назад

    И последнее: нашей страны нет будущего, пока вместо детских центров, больниц, стадионов будут строить церкви. Как заявила тут одна экзальтированая дама, что на набережной должен быть храм, чтобы Китай видел силу и мощь России. Что тут добавить? А насчёт золота, ни для кого не секрет, что золото вывозится в КНРию уже давно. Как и не секрет кто крышует этих старателей.

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