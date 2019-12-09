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В Благовещенске кадеты и юнармейцы закружились в вальсе (фото)

В Благовещенске кадеты и юнармейцы закружились в вальсе (фото)
Фото: Пресс-служба ВВО

В Благовещенске прошел бал с участием лицеистов, кадетов и юнармейцев. В танцевальном зале вальсировали 65 пар. Мероприятие прошло в рамках реализации проекта «Духовные скрепы Юнармии» общественной организации «Открытое сердце», который был поддержан Фондом президентских грантов в этом году.

Бал стал завершающим этапом в череде проектов, реализованных «Открытым сердцем» совместно с лицеем № 6 и Дальневосточным общевойсковым командным училищем в 2019 году. В рамках проекта в течение полугода состоялось порядка 40 мероприятий: обучающие семинары, дискуссионные площадки, акция «Под защитой Юнармии», слет юноармейцев на базе ДВОКУ, военно-спортивные игры и другие, сообщает пресс-служба ВВО.

«Проект «Духовные скрепы Юнармии» очень значим для всей Амурской области. Он направлен на внедрение новых форм работы с детьми и подростками для сохранения исторической памяти и военно-патриотического воспитания. Учителя и лицеисты провели большую исследовательскую работу по поиску в музеях и домашних архивах, участвовали в реконструкции боев военных лет. Проведение кадетских балов дает возможность юному поколению приобщиться к традициям и стать участником исторической реконструкции соответствующей эпохи, продемонстрировать знание правил этикета и умение вести себя в обществе», – рассказала президент общественной организации «Открытое сердце» Лариса Павлова.

Фото: пресс-служба ВВО

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#военные #дети

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Комментарии
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  • dobry

    dobry
    1 час назад

    Красноармейцы? Совсем кукушкой поехали.

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    65 пар кадетов с красноармейцами

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