Состояние чуть не утонувшего в благовещенском аквапарке ребенка – средней тяжести

Фото: предоставлено очевидцем

Как отмечается, 9-летний пациент Амурской областной детской клинической больницы, доставленный из аквапарка, продолжает лечение в отделении. Его состояние средней тяжести, динамика – положительная.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.