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Состояние чуть не утонувшего в благовещенском аквапарке ребенка – средней тяжести

Состояние чуть не утонувшего в благовещенском аквапарке ребенка – средней тяжести
Фото: предоставлено очевидцем

В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области сообщили о состоянии ребенка, который чуть не утонул. Происшествие было 3 декабря в аквапарке «Плаза» Благовещенска.

Как отмечается, 9-летний пациент Амурской областной детской клинической больницы, доставленный из аквапарка, продолжает лечение в отделении. Его состояние средней тяжести, динамика – положительная.

Ранее Амур.инфо сообщало, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#дети #происшествия

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