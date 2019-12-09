Состояние чуть не утонувшего в благовещенском аквапарке ребенка – средней тяжести
В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области сообщили о состоянии ребенка, который чуть не утонул. Происшествие было 3 декабря в аквапарке «Плаза» Благовещенска.
Как отмечается, 9-летний пациент Амурской областной детской клинической больницы, доставленный из аквапарка, продолжает лечение в отделении. Его состояние средней тяжести, динамика – положительная.
Ранее Амур.инфо сообщало, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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