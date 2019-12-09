Амурчанка создала ретропарк железнодорожной техники

Амурчанка Алла Киселёва проработала на железной дороге 40 лет. Несколько лет назад в Сковородине она решила собрать старинную железнодорожную технику. Идею ретропарка она позаимствовала в Туле. Во время путешествия амурчанка увидела бронепоезд и решила воссоздать историю железной дороги в Приамурье. В этом пенсионерке помогли руководители РЖД.

Совместными усилиями в День железнодорожника на привокзальной площади амурчанам показали стрелочный перевод типа Р43, выпущенный Кузнецким металлургическим комбинатом в 1950 году; стрелочный контрольный замок системы Мелентьева; паровозную гидроколонку образца 1916-го; светофор; вагонную тележку для пассажирского вагона. Музей под открытым небом разместили между мемориальным комплексом в честь первостроителей Амурской железной дороги и памятником-паровозом П36.

Музей Алла Киселёва продолжает пополнять новыми экспонатами. Один из последних – вагон-электростанция и рельса 1879 года выпуска. Всего в ретропарке 21 экспонат. Их амурчанка показывает школьникам, которые приезжают в Сковородино на экскурсии. В планах создать в ретропарке крытый музей в вагоне-электростанции.

На территории Приамурья находится один государственный Амурский областной краеведческий музей имени Новикова-Даурского в городе Благовещенске, в состав которого входит филиал «Албазинский краеведческий музей» в селе Албазино и структурные подразделения – музейно-выставочный комплекс «Дом Саяпина», «Музей-мастерская народного художника России Александра Тихомирова» в Благовещенске. Кроме того, на территории субъекта работают 17 муниципальных музеев: 7 из них расположены в городах области, 10 – на территориях сельских поселений. Из 18 музеев 15 музеев историко-краеведческие и 3 тематические: «Тамбовский музей истории развития сельского хозяйства Амурской области» в селе Тамбовка, «Музей истории амурского казачества Магдагачинского района» в селе Черняево, «Музей истории БАМа» в городе Тында. Все амурские музеи осуществляют образовательно-просветительскую деятельность, а также ведут работу по патриотическому воспитанию.

Музеи Приамурья сотрудничают меду собой, обмениваясь передвижными выставками. Такая система позволяет приобщить амурчан из самых отдалённых уголков региона к культуре. Приамурье входит в топ-10 регионов-лидеров по развитию культуры, отметил в своём отчёте за год губернатор Амурской области Василий Орлов. Это связано в том числе и с развитием музеев в области.

С этого года в регионе реализовывается национальный проект «Культура». В ходе него власти выделят деньги единственному в области колледжу культуры и детским школам искусств на покупку музыкальных инструментов и обновление материально-технической базы. На это региональный бюджет получит субсидию от министерства культуры страны в размере более 32 миллионов рублей, сообщает областное правительство.