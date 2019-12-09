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9декабря
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сегодня, 12:03 0

Второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска выписан из больницы

Второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска выписан из больницы
Фото: Амур.инфо

В пресс-службе министерства здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии людей, пострадавших при стрельбе в колледже Благовещенска.

Изначально пострадавших было трое. 20 ноября Амур.инфо писало, что одного из них выписали из больницы. 9 декабря в пресс-службе амурского минздрава сообщили, что 17-летний пациент Амурской областной детской клинической больницы выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

При этом третий пострадавший, 20-летний пациент Благовещенской городской клинической больницы, переведен в Амурскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Его состояние удовлетворительное, динамика – положительная.

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#здоровье #происшествия #стрельба в колледже

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