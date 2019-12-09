Второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска выписан из больницы

Фото: Амур.инфо

Изначально пострадавших было трое. 20 ноября Амур.инфо писало, что одного из них выписали из больницы. 9 декабря в пресс-службе амурского минздрава сообщили, что 17-летний пациент Амурской областной детской клинической больницы выписан на амбулаторное лечение в удовлетворительном состоянии.

При этом третий пострадавший, 20-летний пациент Благовещенской городской клинической больницы, переведен в Амурскую областную клиническую больницу для дальнейшего лечения. Его состояние удовлетворительное, динамика – положительная.