Из Благовещенска нельзя было уехать в Китай из-за разрушения подъезда к понтонному мосту

Утром 9 декабря из-за происшествия на пассажирском понтонном мосту через Амур в кассах благовещенской таможни ограничили продажу билетов. Подъезд был частично разрушен из-за повышения уровня реки на 2 метра.

Как пояснили в региональном министерстве экономического развития и внешних связей, автобусное сообщение на направлении Благовещенск – Хэйхэ было временно прекращено до устранения причин. Для восстановления подъезда к понтону на объекте работала спецтехника.

По информации ЗАО «Пассажирский порт «АмурАССО», все работы по восстановлению работоспособности наплавного понтонного моста уже завершены. Продажа билетов и перевозка пассажиров осуществляется в штатном режиме.