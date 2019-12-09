Амурская область оказалась в числе аутсайдеров по здоровому образу жизни

Рейтинг построен на основе агрегирования различных показателей, характеризующих распространение вредных привычек среди населения российских регионов. При расчётах учитывались потребление алкоголя и табачных изделий, число преступлений, совершённых в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от отравлений спиртным в 2018 году (данные Росстата и Генпрокуратуры).

Более высокий рейтинговый балл региона свидетельствует о меньшей распространённости вредных привычек. В итоге на первом месте оказалась Чеченская Республика с максимальным баллом – 99,4. На последнем месте Ямало-Ненецкий автономный округ, у него 44,1 балла.

Среди дальневосточных регионов самый здоровый образ жизни ведут жители Хабаровского края. В общем рейтинге он занял 43 место, его рейтинговый балл – 69,7. Хуже всего среди регионов ДФО дела обстоят на Камчатке, у Камчатского края предпоследнее, 84-е место, рейтинга.

Амурская область не попала в число регионов-лидеров. В общем списке она на 74 месте. Рейтинговый балл Приамурья составил 56,2.