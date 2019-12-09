В 2020 году в Амурской области подорожает газ

Фото: Амур.инфо

Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России. Согласно распоряжению Дмитрия Медведева, квартплата у жителей России начнет расти со второго полугодия. Для первого полугодия установлены нулевые средние индексы. Во втором полугодии квартплата вырастет во всех регионах. Для Амурской области установлен индекс в 4,7 %.

Сейчас, за кубометр газа благовещенцы, обладающие счетчиками, платят 132,75 рубля. А стоимость килограмма голубого топлива составляет в амурской столице 53,1 рубля. Ожидается, что такой же стоимость останется с 1 января 2020 года.

С 1 июля 2020 года кубометр газа для жителей Благовещенска будет стоить 138 рублей, то есть на 5,25 рубля больше. Стоимость килограмма составит 55,2 рубля. Предполагается, что так же, как и в Благовещенске, по 138 рублей за куб будет стоить газ для жителей Благовещенского, Ивановского, Константиновского и Тамбовского районов.

В проекте приказа перечислены и максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый для бытовых нужд амурчан. Стоимость указана без учета доставки. К примеру, планируется, что в Архаринском районе килограмм газа будет стоить с июля 68,93 рубля, в Белогорском – 66 рублей, в Благовещенском – 61,8 рубля. Самая высокая цена будет установлена для Зеи и Зейского района – 81,12 рубля за килограмм, а самая низкая для Серышевского района – 61,5 рубля.