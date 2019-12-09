В 2020 году в Амурской области подорожает газ
В управлении по регулированию цен и тарифов Амурской области опубликовали проект приказа «Об установлении предельных максимальных уровней розничных цен на сжиженный газ на 2020 год». Планируется, что он будет подписан 13 декабря.
Судя по проекту документа, плата за газ в регионе подорожает с 1 июля 2020 года. Как сообщало Амур.инфо, в октябре 2019 года правительство РФ установило индексы роста платы за ЖКХ в 2020 году для регионов России. Согласно распоряжению Дмитрия Медведева, квартплата у жителей России начнет расти со второго полугодия. Для первого полугодия установлены нулевые средние индексы. Во втором полугодии квартплата вырастет во всех регионах. Для Амурской области установлен индекс в 4,7 %.
Сейчас, за кубометр газа благовещенцы, обладающие счетчиками, платят 132,75 рубля. А стоимость килограмма голубого топлива составляет в амурской столице 53,1 рубля. Ожидается, что такой же стоимость останется с 1 января 2020 года.
С 1 июля 2020 года кубометр газа для жителей Благовещенска будет стоить 138 рублей, то есть на 5,25 рубля больше. Стоимость килограмма составит 55,2 рубля. Предполагается, что так же, как и в Благовещенске, по 138 рублей за куб будет стоить газ для жителей Благовещенского, Ивановского, Константиновского и Тамбовского районов.
В проекте приказа перечислены и максимальные уровни розничных цен на сжиженный газ в баллонах, реализуемый для бытовых нужд амурчан. Стоимость указана без учета доставки. К примеру, планируется, что в Архаринском районе килограмм газа будет стоить с июля 68,93 рубля, в Белогорском – 66 рублей, в Благовещенском – 61,8 рубля. Самая высокая цена будет установлена для Зеи и Зейского района – 81,12 рубля за килограмм, а самая низкая для Серышевского района – 61,5 рубля.
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