Финалисты олимпиады по русскому языку как иностранному смогут бесплатно пройти гостестирование

С 20 по 23 декабря состоится второй тур. Для участников олимпиады установлены две возрастные категории: 13–17 лет и 18-30 лет.

Задания первого тура в обеих возрастных категориях представляют собой прохождение онлайн-теста по лексике и грамматике русского языка, а также задания по тексту, которые проверяют способность участника понимать основную мысль и детали прочитанного. Задания второго тура в обеих возрастных категориях также представляют собой прохождение онлайн-теста, который проверяет участников на знание лексических, синтаксических, грамматических норм русского языка.

По итогам олимпиады победители получат дипломы, учебные пособия по русскому языку для развития уже достигнутого уровня знаний, памятные сувениры. Также все финалисты смогут бесплатно пройти государственное тестирование по русскому языку как иностранному и станут обладателями международного сертификата государственного образца, который является официальным документом, подтверждающим уровень владения русским языком как иностранным.

Демонстрационные материалы олимпиады можно найти по ссылке. Контакты для связи с оргкомитетом: olimpiadarki@spbu.ru; +7 (812) 363-64-01.

Как сообщается на сайте минпросвещения, олимпиада должна повысить и укрепить интерес к русскому языку как иностранному, русской культуре, их популяризация за рубежом, повысить значимость русского языка как языка международного общения.