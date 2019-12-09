Юный благовещенец завоевал золото на всероссийских соревнованиях по биатлону

12-летний Ярослав Кузнецов из Благовещенска добавил в свою копилку наград золото, завоеванное им на Кубке Анны Богалий. Всероссийские соревнования по биатлону прошли в Мурманске.

Всего на старт вышли 52 спортсмена в возрастной группе 2007-2008 годов рождения, однако результат амурского спортсмена в индивидуальной гонке 4х1,2 километра стал лучшим.Кроме того, Ярослав финишировал «первым следом».

Юный амурчанин занимается биатлоном в Благовещенске всего третий год, но является постоянным участником всероссийских соревнований.

Анна Богалий – двукратная олимпийская чемпионка по биатлону, идеолог развития детского биатлона; активно поддерживает проекты, посвященные здоровью нации. Автор проекта детского Кубка, организатор и его идейный вдохновитель. Является президентом Общероссийской общественной организации «Содружество поддержки и развития детского и юношеского биатлона России» (ООО «СДЮБР»).