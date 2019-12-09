В Благовещенске пройдет российско-китайский биомедицинский форум

10-13 декабря в Благовещенске пройдет XVI Российско-китайский биомедицинский форум «Инновационные методы лечения в традиционной российской и китайской медицине». Его организаторы – Амурская государственная медицинская академия и Хэйлунцзянский университет традиционной китайской медицины (Харбин).

Работа форума начнется 10 декабря в 13:30 с встречи ректора медакадемии Татьяны Заболотских и китайской делегации, в составе которой 44 человека – преподаватели и студенты. В этот же день гости из Поднебесной с обзорной экскурсией посетят многофункциональный симуляционный центр АГМА и научные лаборатории (начало в 14:30).

В 16:00 в актовом зале медакадемии состоится творческий вечер студентов АГМА и Хэйлунцзянского университета традиционной китайской медицины, на котором они представят номера художественной самодеятельности.

11 декабря в 10:00 – открытие форума и пленарное заседание (АГМА, улица Горького, 95, актовый зал).

Как сообщает пресс-служба Амурской государственной медицинской академии, на пленарном заседании будет представлено пять докладов, в том числе профессора Сун Чжун Жень, ректора Хэйлунцзянского университета китайской традиционной медицины – «Восстановление функций после инсульта при помощи акупунктуры», профессора Лу Цзи Жун – «Традиционная китайская медицина в лечении шейного спондилёза». Профессора медакадемии Татьяна Заболотских и Елена Романцова доложат об исследовании предикторов витамин D-метаболических заболеваний.

В научной программе форума – работа секций по направлениям: «Актуальные проблемы клинической и профилактической медицины», «Инновационные методы в медицине». На них будет представлено около 30 научных докладов. Амурские ученые поделятся с китайскими коллегами результатами своих исследований. В частности, расскажут о влиянии питьевой воды на формирование уролитиаза (формирование камней в почках) у населения Амурской области, о возможности немедикаментозной коррекции возраст-ассоциированных изменений сосудов в остром периоде ишемического инсульта и о многом другом.

Традиционно будет работать молодежная секция «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической медицины». Пройдет она в молодежном инновационном центре медакадемии. Здесь молодыми учеными медвузов обеих стран будет представлено 10 докладов, в которых они доложат о результатах своих научных исследований.

12 декабря в 13:30 пройдут спортивные мероприятия. Студенты двух побратимских вузов выявят сильнейших в соревнованиях по волейболу и ушу.