В «заминированных» школах Благовещенска опасности не обнаружено

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Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей амурского УМВД. Там добавили, что сообщения о минировании поступили в школы по электронной почте. После этого учащиеся, преподаватели и персонал были эвакуированы. Детей разместили в подъездах близстоящих жилых домов, после этого их должны были забрать родители. «Заминированными» оказались школы № 16, 27, 25, 2, 26, 14, а также гимназии № 1, 25 и лицей № 11.

По информации мэрии, обучающиеся в первую смену сегодня будут заниматься дома. Уроки для второй смены проведут согласно расписанию.

Похожие ситуации возникли и в соседних с Амурской областью регионах – Приморье и ЕАО. Так, бомбы якобы заложили в школах Владивостока. В Биробиджане спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств.