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9декабря
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сегодня, 10:32 5

В «заминированных» школах Благовещенска опасности не обнаружено

В «заминированных» школах Благовещенска опасности не обнаружено
Фото: Амур.инфо

Здания учебных заведений Благовещенска, в которых якобы находились бомбы, обследовали сотрудники полиции, Росгвардии и кинологи. Опасных предметов правоохранители не обнаружили.

Об этом сообщили в отделе информации и общественных связей амурского УМВД. Там добавили, что сообщения о минировании поступили в школы по электронной почте. После этого учащиеся, преподаватели и персонал были эвакуированы. Детей разместили в подъездах близстоящих жилых домов, после этого их должны были забрать родители. «Заминированными» оказались школы № 16, 27, 25, 2, 26, 14, а также гимназии № 1, 25 и лицей № 11.

По информации мэрии, обучающиеся в первую смену сегодня будут заниматься дома. Уроки для второй смены проведут согласно расписанию.

Похожие ситуации возникли и в соседних с Амурской областью регионах – Приморье и ЕАО. Так, бомбы якобы заложили в школах Владивостока. В Биробиджане спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств.

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#дети #происшествия #школа

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Комментарии
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  • Бомба

    Бомба
    41 минута назад

    Пора всё-таки смертную казнь возвращать..

  • ay

    ay
    17 минут назад

    Бомба

    Пора всё-таки смертную казнь возвращать..



    Для кого? А если это балуются упоротые украине из Львова?

  • B-52

    B-52
    12 минут назад

    ay
    Бомба

    Пора всё-таки смертную казнь возвращать..



    Для кого? А если это балуются упоротые украине из Львова?


    Ну конечно из Львова. У нас же нет своих придурков.

  • Scoville

    Scoville
    5 минут назад

    ay
    Бомба

    Пора всё-таки смертную казнь возвращать..



    Для кого? А если это балуются упоротые украине из Львова?


    Однозначно Львов или Сирия.

  • Paster

    Paster
    4 минуты назад

    Или Обама гадит как всегда.

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