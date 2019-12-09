На выставке в Екатеринбурге некоторые картины пришлось заклеить: обзор прессы

Продается 2-рублевая монета за миллиард рублей; банан, приклеенный к стене, купили за 120 тысяч долларов; предметы краж в регионах России различаются в зависимости от уровня жизни. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Что-то в понедельник, да еще и с утра мне не хочется говорить о политике, в конце концов, согласно известной поговорке, она всё равно нас не оставит. Я о чем-нибудь простом, житейском, понятном. Вот, например, «Аргументы неделi» (а также «Известия» и вообще все сегодняшние издания) рассказали о петербуржце, выставившем на интернет-аукцион двухрублевую монету за 1 миллиард рублей. Монетка с браком: обратная сторона повернута ровно на 90 градусов, в то время как обычно аверс и реверс соответствуют друг другу. Владельцу предложили 10 тысяч рублей, что его позабавило, и он ответил, что ему уже предложили квартиру в Москве площадью 150 квадратных метров. Правда, знающие люди говорят, что на складе брака российского Центробанка подобных «уникальных монет» вагон и маленькая тележка.

Вам статья

Далее у меня «Панорама», заставившая изумиться сообщению о том, как в Екатеринбурге на выставке картин заклеили стикерами части тел обнаженных женщин из-за возрастного ограничения выставки 0+. Каких именно частей заклейка коснулась – не говорится. Директор выставки Андрей Чайников сказал, что с требованием заклеить фрагменты картин к нему обратились отдельные поклонники искусства. Они были шокированы обнаженностью тел. Хотя, если я правильно понимаю, в зале было не холодно.

Жаль, нет подробностей, что это была за выставка. А вдруг это был, например, Рубенс?! Учитывая размеры персонажей его полотен – это ж сколько заклеечного материала понадобилось?!

Полный абзац

Тему заклеечного материала и искусства продолжила «Комсомольская правда», рассказавшая о том, что на ежегодной международной ярмарке ArtBasel в Майами работу художника Маурицио Каттелана под названием «Комик» купили за 120 тысяч долларов. В этом не было бы ничего удивительного, если б работа не представляла собой обычный банан, приклеенный скотчем к стене. И всё. Все-таки жаль, что мы не доросли до уровня культуры Майами. Очень жаль. Сколько бы огурцов, помидоров, морковки (далее продолжите сами) можно было б продать поштучно! И вздохнув, – эх, не доросли! – перехожу к другой теме.

Очень интересно

В «Российской газете» рассказали, что МВД страны привело статистику краж, совершенных по регионам России за текущий год. Написано, что разные субъекты Федерации отличаются друг от друга по уровню жизни, поэтому отличаются и предметы краж. Если в Москве основными предметами посягательства злоумышленников являются деньги, украшения, золотые изделия и антиквариат, то в удаленных регионах России крадут вообще все. Просто абсолютно все, что плохо лежит. Лежат плохо грабли – возьмут грабли. Лежит плохо кусок провода – не побрезгуют и им. Ну и т.д. То есть, у нас бы банан за 120 тыщ не покупали б. Просто украли бы.

На посошок

Напоследок самое понедельничное сообщение из дайджеста «Удивительный мир». Здесь о том, что группа британских ученых (Ох уж эти британские ученые! Им до всего дело есть, но здесь они провели попали в точку.) Так вот эти умники пришли к выводу, что алкоголь спас предков человечества от вымирания. Да-да! 10 миллионов лет назад обезьяны, из которых мы стали нами, не могли употреблять в пищу перезрелые фрукты из-за содержащегося в них этилового спирта, что приводило к отравлению. Но потом наши предки привыкли к алкоголю, смогли есть алкоголизированные плоды и не вымерли от голода и холода!