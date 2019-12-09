Загитова отказалась участвовать в показательных выступлениях после финала Гран-при

Знаменитая во всем мире российская фигуристка Алина Загитова отказалась от показательного выступления после завершения соревновательной части финала Гран-при в Турине. Она получила травму, при падении во время исполнения произвольной программы.

«Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка», – цитирует фигуристку RT. Алина поблагодарила всех болельщиков за поддержку и выразила сожаление, что не сможет их порадовать своим показательным выступлением.

Однако не все фанаты поверили в травму фигуристки. Некоторые посчитали, что Алина недовольна своим поражением и поэтому приняла решение не кататься во время показательных выступлений.

В финале Гран-при Загитова заняла последнее, шестое место, набрав по сумме двух прокатов 205,23 балла – 79,60 за короткую и 125,63 за произвольную программы.

Весь пьедестал заняли фигуристки из России. Золото завоевала Алена Косторная, установив новый мировой рекорд по сумме балов. Серебро получила Анна Щербакова. Она допустила помарку во время проката, но ее прокат был запоминающимся. И замыкает тройку лучших Александра Трусова. Она сделал то, что никто раньше не делал. Впервые в истории женского фигурного катания фигуристка прыгнула четверной флип.