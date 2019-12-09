Глава «Газпрома» назвал «Силу Сибири» стержнем развития газотранспортной системы востока России

«В первую очередь, "Сила Сибири" – это стержень всей газотранспортной системы и ее развития в районе Восточной Сибири, Дальнего Востока. И маршрут газопровода мы выбирали таким образом, чтобы охватить как можно больше населенных пунктов», – сказал он.

В понедельник президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста запустили в эксплуатацию газопровод «Сила Сибири», по которому газ с месторождений Восточной Сибири будет транспортироваться как на внутренний российский рынок, так и на экспорт в Китай. «Газпром» подписал договор о «восточном» маршруте с китайской CNPC 21 мая 2014 года. Экспортная производительность газопровода – 38 миллиардов кубических метров в год. Трасса газопровода протяженностью около 3 тысяч километров проходит по территориям трех субъектов России: Иркутской области, Республики Саха (Якутия) и Амурской области, пишет ТАСС.