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В Тынде чествовали ветеранов БАМа

В Тынде чествовали ветеранов БАМа
Фото: администрация Тынды

В северной столице Приамурья ветеранам Байкало-Амурской магистрали вручили памятные медали «45 лет БАМу». Торжественное мероприятие состоялось в городском дворце культуры «Русь».

Награды были вручены железнодорожникам, строителям, педагогам, работникам культуры и здравоохранения. Всего отмечено более шестисот человек. С поздравительными словами выступили мэр Тынды Марина Михайлова и председатель городской Думы Игорь Магарламов. Творческие коллективы города подарили гостям праздничный концерт.

В ближайшее время в Тынде запланирована еще одна церемония чествования ветеранов БАМа. Всего будет вручено более полутора тысяч медалей. Этими торжественными мероприятиями завершается 2019 год, когда в стране отпраздновали 45 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

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#праздники #Тында

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