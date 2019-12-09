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сегодня, 09:51 0

В Приморье пограничники выпустили в море больше 11 тысяч незаконно пойманных крабов (видео)

В Приморье пограничники выпустили в море больше 11 тысяч незаконно пойманных крабов (видео)
Фото: скриншот с видео

Береговая охрана Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю задержала российское промысловое судно, осуществлявшее промысел краба в закрытом для добычи районе. Нарушители добывали крабов в течение 5 дней.

По информации управления ФСБ, экипаж судна осуществлял рыболовство с помощью придонных орудий лова. Их использование в данном районе запрещено. При этом установлено, что промысел осуществлялся без разрешения.

Видео: ПУ ФСБ России по Приморскому краю

На момент проверки в крабовых ловушках обнаружено более 11 100 особей краба-стригуна, общим весом свыше 13 тонн. Под контролем осмотровой группы весь улов был отпущен на волю – в естественную среду обитания. Судно доставлено в порт Находка. В отношении капитана проводится разбирательство, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

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#Дальний Восток #происшествия

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