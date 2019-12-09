Пять машин попали в ДТП на перекрестке в Благовещенске (фото, видео)

В Благовещенске участниками ДТП на перекрестке улиц Ленина и Шевченко стали пять машин. Об этом утром 9 декабря ИА «Амур.инфо» сообщила очевидица Екатерина. Одна эта авария или несколько, пока неизвестно.

Кроме того, по словам Екатерины, еще одно ДТП произошло неподалеку от этого места – на участке улицы Ленина между Пионерской и Шевченко. Участниками стали два автомобиля.

Есть ли пострадавшие, горожанка не знает. ИА «Амур.инфо» уточняет информацию в управлении ГИБДД по Амурской области.