Учебные заведения «заминировали» в соседних с Амурской областью регионах

Так, о «минировании» школ во Владивостоке сообщает VL.ru. По сведениям сайта, это учебные заведения № 23, 45, 59, 63, 74 и 82. На места происшествий выехали оперативные службы.

«РИА Биробиджан» пишет, что спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств в Биробиджане. Параллельно ведется проверка безопасности в городских школах. Администрация школ принимает решения о приостановке учебного процесса, эвакуации детей и персонала.