Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
9декабря
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:23 1

Учебные заведения «заминировали» в соседних с Амурской областью регионах

Учебные заведения «заминировали» в соседних с Амурской областью регионах
Фото: эвакуация детей из гимназии № 1 в Биробиджане, riabir.ru

9 декабря Благовещенск встревожили сообщения о «минировании» городских школ и связанной с этим массовой эвакуации. Как оказалось, похожие ситуации возникли и в соседних с Амурской областью регионах – Приморье и ЕАО.

Так, о «минировании» школ во Владивостоке сообщает VL.ru. По сведениям сайта, это учебные заведения № 23, 45, 59, 63, 74 и 82. На места происшествий выехали оперативные службы.

«РИА Биробиджан» пишет, что спецслужбы проверяют сообщения о минировании зданий медицинского колледжа и колледжа культуры и искусств в Биробиджане. Параллельно ведется проверка безопасности в городских школах. Администрация школ принимает решения о приостановке учебного процесса, эвакуации детей и персонала.

Просмотров всего: 2088

#происшествия #школа

распечатать


Происшествия

Второй пострадавший при стрельбе в колледже Благовещенска выписан из больницы
Общество

Из Благовещенска нельзя было уехать в Китай из-за разрушения подъезда к понтонному мосту

сегодня, 11:56
Происшествия 5

В «заминированных» школах Благовещенска опасности не обнаружено
Происшествия

В Приморье пограничники выпустили в море больше 11 тысяч незаконно пойманных крабов (видео)
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Здравомыслящая

    Здравомыслящая
    2 часа назад

    А в это время...кто-то что-то незаметно совершает...полиция-то занята.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь