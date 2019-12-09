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В Амурской области небольшой снег: прогноз погоды на 9 декабря

В Амурской области небольшой снег: прогноз погоды на 9 декабря
Фото: pixabay.com

9 декабря в Амурской области увеличение облачности, небольшой снег. Скорость восточного ветра составляет 3-8 метров в секунду. Температура воздуха – 15...20 градусов мороза, на севере – 16...21 местами – 26...31.

В Благовещенске также ожидается небольшой снег. Ветер с востока дует со скоростью 3...8 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня минус 16...18 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

На дорогах области и города местами сохраняется снежный накат и гололедица.

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#погода

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