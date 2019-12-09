В Благовещенске «минируют» школы, идет эвакуация (информация обновляется)

Фото: Амур.инфо

Обновлено: 10:06



9 декабря в Благовещенске эвакуировали учеников сразу нескольких учебных организаций. Около 8:00 на Центральный пункт пожарной связи поступили сообщения о минировании школ № 16, 27, 25, 2, 26, 14, а также гимназий № 1 и 25. Как сообщают родители, детей временно разместили в подъездах близстоящих жилых домов.

«В группе родительской преподаватели сообщили о срочной эвакуации, якобы школа заминирована. У меня племянник учится в 16 школе, она тоже заминирована, дети сидят по подъездам. Чтобы дети не замерзли, родителей просят, чтобы они срочно забирали детей», – рассказала мама ученика гимназии № 1.

Мама одного из учеников 16-й школы рассказала, что в течение ночи и утром на почту образовательной организации пришли письма о том, что в здании якобы находится взрывное устройство. По информации администрации Благовещенска, незамедлительно по всем адресам выехали оперативные службы. Занятия в этих учебных заведениях в первую смену отменены. На место событий выехала мэр Благовещенска Валентина Калита.

По информации источника Амур.инфо, эвакуировали все школы города. Проверили пока школы № 2, 26, 27, вызовы оказались ложными, сообщают в мэрии.

В числе «заминированных» оказался лицей № 11. «Была перемена. Вдруг из коридора нам сказали, что у нас пожарная тревога. Сказали собрать портфели, одеться и выйти на улицу. Мы выходили парами. Я думал, что это учебная тревога. Мы вышли сначала на территорию стадиона, но потом по улице перешли к главному входу школы. Там были пожарные, стояло много пожарных машин. Потом мы вошли в здание центра занятости, и через какое-то время нам сказали, что можно идти домой, кого-то забирали родители», – сообщил ученик лицея.

Сейчас в Благовещенске температура воздуха составляет минус 27 градусов.

В 11-й школе детей, обучающихся в первую смену, отпустили домой и временно перевели на дистанционное обучение. Занятия для второй смены остались без изменений.