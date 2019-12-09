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В Благовещенске «минируют» школы, идет эвакуация (информация обновляется)

В Благовещенске «минируют» школы, идет эвакуация (информация обновляется)
Фото: Амур.инфо

Обновлено: 10:06

9 декабря в Благовещенске эвакуировали учеников сразу нескольких учебных организаций. Около 8:00 на Центральный пункт пожарной связи поступили сообщения о минировании школ № 16, 27, 25, 2, 26, 14, а также гимназий № 1 и 25. Как сообщают родители, детей временно разместили в подъездах близстоящих жилых домов.

«В группе родительской преподаватели сообщили о срочной эвакуации, якобы школа заминирована. У меня племянник учится в 16 школе, она тоже заминирована, дети сидят по подъездам. Чтобы дети не замерзли, родителей просят, чтобы они срочно забирали детей», – рассказала мама ученика гимназии № 1.

Мама одного из учеников 16-й школы рассказала, что в течение ночи и утром на почту образовательной организации пришли письма о том, что в здании якобы находится взрывное устройство. По информации администрации Благовещенска, незамедлительно по всем адресам выехали оперативные службы. Занятия в этих учебных заведениях в первую смену отменены. На место событий выехала мэр Благовещенска Валентина Калита.

По информации источника Амур.инфо, эвакуировали все школы города. Проверили пока школы № 2, 26, 27, вызовы оказались ложными, сообщают в мэрии.

В числе «заминированных» оказался лицей № 11. «Была перемена. Вдруг из коридора нам сказали, что у нас пожарная тревога. Сказали собрать портфели, одеться и выйти на улицу. Мы выходили парами. Я думал, что это учебная тревога. Мы вышли сначала на территорию стадиона, но потом по улице перешли к главному входу школы. Там были пожарные, стояло много пожарных машин. Потом мы вошли в здание центра занятости, и через какое-то время нам сказали, что можно идти домой, кого-то забирали родители», – сообщил ученик лицея.

Сейчас в Благовещенске температура воздуха составляет минус 27 градусов.

В 11-й школе детей, обучающихся в первую смену, отпустили домой и временно перевели на дистанционное обучение. Занятия для второй смены остались без изменений.

Просмотров всего: 7465

#дети #происшествия #школа

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Комментарии
Показать все (24) Обсудить на форуме
  • mestny

    mestny
    2 часа назад

    нет неужели нельзя выловить этих идиотов и посадить за такие шутки?

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    mestnyнет неужели нельзя выловить этих идиотов и посадить за такие шутки?


    Выловить видимо нельзя, ибо интернет пока анонимная штука. А безопасность усилить это вполне по силам, только вряд ли будут шевеления по этому поводу. Всё упирается в дополнительное финансирование.

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Прекрасный повод ввести новые ограничения на пользование интернетом... Кому это выгодно, интересно?

  • SANTA99

    SANTA99
    2 часа назад

    СИНЬОРЫ, ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ ТЕРРОРА!!!!!! И БОРОТЬСЯ НАДО КАК С ТЕРРОРИСТАМИ! ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ!

  • alex 3

    alex 3
    2 часа назад

    несколько месяцев чуть ли не каждый день "минировали" САМБЕРИ. Где работа органов? Где посадки?(с) И вот дождались! Закономерный итог безнаказанности.

  • Suvorik

    Suvorik
    2 часа назад

    Вернуть публичную порку! К столбу на площади и по голой заднице розгами. Что должно быть в голове у идиотов, которые это делают.

  • Егаист

    Егаист
    2 часа назад

    искуственный интелект создаем, а поймать этих уродов не можем! Выяснится, что это опять происки из Украины.....

  • Парус

    Парус
    2 часа назад

    alex 3

    несколько месяцев чуть ли не каждый день "минировали" САМБЕРИ. Где работа органов? Где посадки?(с) И вот дождались! Закономерный итог безнаказанности.



    Насколько я помню, в прошлый бум «минирования», звонки поступали из Украины. Кто садить то будет, и кого?

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Во Владивостоке тоже "минируют" школы

  • Gorojanka

    Gorojanka
    1 час назад

    Во Владивостоке тоже "минируют" школы

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Давно надо ввести ограничения как в китае и все успокоится

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    У меня ощущение, что это "тренируют" спецслужбы. Как-то все выглядит как проверка "на вшивость" - на готовность, на оперативность и т.д. Ну не верится, что за все время минирования спецслужбы не могут установить кто и откуда звонит и устранить эти возмутительные действия.

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Детей очень жаль - на мороз их наспех одетых.

  • Kotik2011

    Kotik2011
    1 час назад

    Это скорее всего спланированная атака из-за рубежа, но используются наши ушлепки. Да, это просчеты спецслужб. Но у нас и своих придурков достаточно, тем более всяких сетей полно, соорганизоваться - раз плюнуть. Законы никакие - мелкий штраф и все, в крайнем случае небольшое возмещение материального ущерба. А тут еще дебилы от ювеналки протаскивают закон о семейном насилии, повоспитовал свое чадо за такие вот дела ремнем по мягкому месту - статья. Когда уже это либеральное дерьмо разгонят- желательно с высылкой в их любимый пиндостан.

  • Лаконика

    Лаконика
    1 час назад

    После такого еще и статистика ОРВИ обрушится. Кто-то из школы так в сменке и выбегал, зимнюю обувь забрать не успели.

  • Одисей

    Одисей
    1 час назад

    Одно не понятно, почему детей эвакуируют прямо на территорию школы, разве не прописано куда нужно эвакуировать детей в случае ЧП, дети полураздетые стояли на улице, такой мороз. Рядом же есть общественные здания, офисы, магазины, жилые дома на крайний случай, вроде и вывели из помещения, да только толку от этих действий, был бы взрыв мало не показалось бы

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Одисей


    Читать учились?





    Потом мы вошли в здание центра занятости, и через какое-то время нам сказали, что можно идти домой, кого-то забирали родители



    +





    Как сообщают родители, детей временно разместили в подъездах близстоящих жилых домов



  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Kotik2011

    Это скорее всего спланированная атака из-за рубежа, но используются наши ушлепки. Да, это просчеты спецслужб. Но у нас и своих придурков достаточно, тем более всяких сетей полно, соорганизоваться - раз плюнуть. Законы никакие - мелкий штраф и все, в крайнем случае небольшое возмещение материального ущерба. А тут еще дебилы от ювеналки протаскивают закон о семейном насилии, повоспитовал свое чадо за такие вот дела ремнем по мягкому месту - статья. Когда уже это либеральное дерьмо разгонят- желательно с высылкой в их любимый пиндостан.



    Слишком умудренная версия. Скорее всего всё гораздо банальнее, либо дети каникулы себе решили сделать, либо у кого-то экзамен сегодня. Всегда школьники пытались сорвать занятия, дымовыми шашками, всякими вонючками и тд., а сейчас появилась возможность срывать из дома.

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Либирасты уже все методы используют.

  • Авантыч

    Авантыч
    58 минут назад

    Noir

    Kotik2011

    Это скорее всего спланированная атака из-за рубежа, но используются наши ушлепки. Да, это просчеты спецслужб. Но у нас и своих придурков достаточно, тем более всяких сетей полно, соорганизоваться - раз плюнуть. Законы никакие - мелкий штраф и все, в крайнем случае небольшое возмещение материального ущерба. А тут еще дебилы от ювеналки протаскивают закон о семейном насилии, повоспитовал свое чадо за такие вот дела ремнем по мягкому месту - статья. Когда уже это либеральное дерьмо разгонят- желательно с высылкой в их любимый пиндостан.



    Слишком умудренная версия. Скорее всего всё гораздо банальнее, либо дети каникулы себе решили сделать, либо у кого-то экзамен сегодня. Всегда школьники пытались сорвать занятия, дымовыми шашками, всякими вонючками и тд., а сейчас появилась возможность срывать из дома.



    Ну да, дети по всему ДВ решили в один день это сделать. Каникулы..

    И да, сорвать эти знаменитые экзамены в начале декабря. ))

  • ямщик

    ямщик
    46 минут назад

    Пишут, по всей стране мирируют. В Москве, Питере, Владимирской, Липецкой, Мурманской, Новгородской, Тамбовской, Псковской, Архангельской и Астраханской областях

  • full

    full
    46 минут назад

    SANTA99

    СИНЬОРЫ, ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ ТЕРРОРА!!!!!! И БОРОТЬСЯ НАДО КАК С ТЕРРОРИСТАМИ! ШУТКИ КОНЧИЛИСЬ!



    Есть прекрасный способ борьбы с таким террором - разогнать все организации, созданные за это смутное время. Все эти росгвардии, чопы и прочие бессмысленные конторы. На эти деньги строить дороги, развивать страну.

  • Scoville

    Scoville
    45 минут назад

    Помню АОКБ"минировали". В "заминированом" здании согонали больных в конференц зал.

    И силовики ходят лыбятся.

    Народ надо в тонусе держать.

  • ямщик

    ямщик
    30 минут назад

    full



    Есть прекрасный способ борьбы с таким террором - разогнать все организации, созданные за это смутное время. Все эти росгвардии, чопы и прочие бессмысленные конторы. На эти деньги строить дороги, развивать страну.



    Ну, как то так. Есть известный пример. В царской России, не помню в какой-то губернии, отродясь не было конокрадов. Создали в полиции этой губернии отдел по борьбе с конокрадством. Там сразу же появились случаи конокрадства, а потом уже и не случаи, а постоянно.

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