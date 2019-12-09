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В Белогорске при пожаре спасли женщину с детьми, один ребенок пострадал

В Белогорске при пожаре спасли женщину с детьми, один ребенок пострадал
Фото: pixabay.com

В Белогорске во время пожара огнеборцы спасли молодую женщину с двумя детьми. Один ребенок пострадал.

Сообщение о пожаре в Белогорске поступило ночью 9 декабря, возгорание произошло в квартире на втором этаже четырехэтажного многоквартирного жилого дома. Пожарных вызвали соседи, почувствовавшие запах дыма. К месту были направлены огнеборцы пожарно-спасательной части № 4 в составе шести человек и двух единиц техники. Звено газодымозащитной службы произвело разведку, из квартиры пожарные по лестничному маршу в средствах индивидуальной защиты спасли молодую женщину 1990 года рождения и двух ее детей, мальчика и девочку 2016 года рождения. Девочка получила ожог правого предплечья, ее доставили в городскую больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области, очаг возгорания был обнаружен и ликвидирован в течение трех минут. Огнем повреждены вещи в ванной комнате. Предположительно, причиной происшествия стала детская шалость. Обстоятельства устанавливаются.

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#Белогорск #пожары #происшествия

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