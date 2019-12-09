Возле строящегося храма в Благовещенске разбились две машины (фото)

Фото: instagram.com/skaner28

Вечером 8 декабря в Благовещенске произошло серьезное ДТП возле строящегося храма на Новотроицком шоссе. Там разбились две легковушки – Toyota Cresta и Toyota Vitz.

По информации инстаграм-паблика skaner28, Cresta двигалась со стороны центра, а Vitz – в сторону центра. Седан не пропустил хэтчбек при повороте налево при зеленом сигнале светофора.

Отмечается, что в результате аварии пострадали два человека из Vitz. Водитель Cresta не пострадал.

ИА «Амур.инфо» уточняет информацию в управлении ГИБДД по Амурской области.