В Амурском колледже искусства и культуры хотят возродить детскую школу

В Амурском областном колледже искусства и культуры могут возродить детскую школу. Такую идею высказала директор Лариса Райкова по окончании благотворительного спектакля, который дали студенты для детей с ограничениями здоровья.

На спектакль были приглашены дети из Амурской общественной организации детей-инвалидов и их семей «Открытый мир» и Амурского фонда защиты семьи, материнства и детства «Мама». Колледж выделил 200 пригласительных билетов. Зрителям показали приключенческий спектакль про пиратов «Веселый Роджер», его представил народный студенческий театр «К нам» художественного руководителя Ирины Ситниковой. Молодые актеры сыграли веселую команду мореплавателей, которые попадают в самые разные приключения и даже достигают водопада. Но все заканчивается хорошо.

«С Ларисой Сергеевной мы сотрудничаем почти 3 года, она работала в ЦДШИ. Их там взяли на бюджет, там занимается более 20 детей еще и по гранту. В колледже мы впервые, и нам очень понравилось. Впоследствии хотелось бы, чтобы была какая-то преемственность от школы искусств к колледжу. Возможно, лицей какой-то будет»,— рассказала председатель организации Оксана Егорова.

Амурскую общественную организацию детей-инвалидов и их семей «Открытый мир» поддерживают также Амурская областная филармония, Амурский областной театр кукол.

«Семьи с особыми детьми часто неполные. А если полные, то один родитель, как правило, привязан к ребенку, второй зарабатывает на жизнь. Очень большая финансовая нагрузка. И если нам дают билеты, то это очень хорошая помощь. И я, как председатель, тоже понимаю, что я нужное дело делаю, что я нужна»,— рассказала председатель организации Оксана Егорова.

После спектакля прошло чаепитие, на котором директор колледжа Лариса Райкова заявила о намерении возродить детскую школу. Она пообещала, что благотворительные концерты для особенных детей будут продолжаться.

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