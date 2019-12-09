В Амурском областном доме народного творчества два часа пели песни Муслима Магомаева

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«Ты моя мелодия», «Верни мне музыку», «Ноктюрн», «Город мой Баку», «Маритана», «Тёмная ночь», Ave Maria, «Возвращение романса» - эти и многие другие произведения из музыкально-песенного наследия Муслима Магомаева вновь зазвучали в Благовещенске. В Амурском областном доме народного творчества состоялся гала-концерт фестиваля, посвященного творчеству народного артиста СССР родом из Азербайджана.

Организаторы фестиваля приняли 20 заявок с видеозаписями 45 концертных номеров, это рекорд. Их направили профессиональные и самодеятельные солисты-вокалисты, дуэты, вокально-инструментальные ансамбли из Благовещенска, Сковородино, Белогорского, Зейского, Магдагачинского, Ромненского, Свободненского и Тамбовского районов. Возраст исполнителей был от 17 до 72 лет.

Лучшие номера были включены в гала-концерт.

«У любого баритона песни Магомаева есть в репертуаре обязательно. Это идеальный материал, как камертон. Магомаев — тот эталон, к которому тянутся все баритоны. В моем репертуаре есть также Ободзинский, Хиль, Том Джонс. Это мировая классика, потому как песни поются на разных языках», — рассказал участник фестиваля Дмитрий Хмара.

Муслим Магомаев был известен своим уникальным драматическим баритоном, однако для участия в фестивале были допущены и теноры, главное было драматически передать музыкальный материал.

Открыл концерт ансамбль танца «Ритмы Азербайджана», после чего последовал чувственный «Ноктюрн» в исполнении известного благовещенского саксофониста Сергея Лавренова. Филигранному исполнительскому мастерству, волнующим мотивам аплодировал весь зал.

В финале гала-концерта зрителей ждал музыкальный подарок - песни на русском и азербайджанском языке в исполнении гостя фестиваля - бывшего благовещенского певца Замина, теперь его сценическое имя Zamin Amur. Он несколько лет назад переехал в Москву, но фестиваль творчества Муслима Магомаева не забывает.

На фестивале было много русских и азербайджанцев, особенно представителей старшего поколения, которые знают все песни Магомаева наизусть.

«Побольше таких концертов в Благовещенске. Это песни умные, добрые, со смыслом. Такие вечера обязательно соберут аудиторию, ведь это, по сути, классика эстрады. Хорошая, проверенная музыка, прекрасные голоса — потрясающий концерт!» — отметила зрительница Любовь Чернова.

Концерт продолжался два часа, по окончании все участники получили дипломы от председателя культурного общества «Араз» Тофика Нифталиева.

Для справки:

Учредителем фестиваля стало Азербайджанское национально-культурное общество «АРАЗ». Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры и национальной политики Амурской области, в качестве организатора выступает Амурский областной Дом народного творчества.

Амурский областной Дом народного творчества выступал в качестве организатора областного конкурса солистов-вокалистов «Рапсодия любви» (2012 г.) и I Дальневосточного вокального конкурса «Любовь моя - Мелодия», посвящённого творчеству М. Магомаева (2013 г.). Оба проекта были осуществлены благодаря инициативе и активному участию их учредителя — АООО Азербайджанское национально-культурное общество «АРАЗ», при поддержке регионального министерства культуры и архивного дела.

Больше фото и видео в блоге Культпросвет Натальи Наделяевой.