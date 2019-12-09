Интересный опыт: дети познают историю в Амурском краеведческом музее через театр

Амурский областной краеведческий музей теперь ставит спектакли. При учреждении работает студия исторической реконструкции. Первым спектаклем стал «Албазинец» по одноименному роману амурского писателя Алексея Воронкова. «Сказ о доблестном казаке Фёдоре Опарине, о землях дальних и народах малых» показали в «Доме Саяпина» 8 декабря.

Студия была образована 1 августа 2018 года. Тогда был выиграл грант, предполагавший создать студию исторической реконструкции «Албазинец» при музее. Причем, согласно целям Фонда поддержки детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, заниматься должны были именно такие дети.

Музей кинул клич по школам, в них социальные педагоги помогли набрать желающих. В студию на протяжении двух лет ходит около 20 детей из школ № 10, 14, 15, 27, 2, 13 в возрасте от 8 до 16 лет.

Спектакль по гранту ставился исторический. За основу был взят роман Алексея Воронкова «Албазинец». Он рассказывает о том, как в середине XVII века приняла новая земля служилых казаков, почему местные народности стали принимать крещение и чего стоило 40-летнее стояние русских на Амуре.

«Мы внимательно изучили и переработали это большое литературное произведение. Когда писали сценарий, консультировались с экспертами из Центра сохранения историко-культурного наследия и историками-албазинцами, чтобы соблюсти историческую правду. Например, нам сказали, что обязательно должна быть сцена крещения тунгусов, потому что они 4 века назад жили на этих землях повсеместно. Рядом с Албазинским острогом могло быть место для товарного обмена с ними. По сцене крещения мы консультировались с экспертом Ириной Ермацанс, она занимается православием на Амуре»,— рассказала сотрудник музея Наталья Комарова.

Батальные сцены детям помогал ставить руководитель клуба исторической реконструкции «Ясень» Алексей Зимников, казачьи традиции показывали казаки из Амурского областного дома народного творчества.

Для закрепления материала осенью этого года дети из студии «Албазинец» побывали в селе Албазино, где находится музейный комплекс. Там руководитель Алексей Лобанов не только познакомил их с экспонатами, но и провел исторический квест, в ходе которого дети нашли остатки средневековой церкви.

Потом начались репетиции, они проводились каждые выходные и длились по 1-2 часа. Руководитель студии Лариса Власова доводила актерское мастерство до совершенства, оттачивая каждую сцену. Консультантом в этом деле стала преподаватель театрально-режиссерских дисциплин Амурского областной колледжа искусств и культуры Лилия Муралис.

Интересно, что на главную роль – казака Фёдора Опарина – была выбрана девочка, Екатерина Кантемирова. Она быстро справилась с необычным образом.

Декорации, костюмы и реквизит на средства гранта изготовили в мастерских Амурского областного театра драмы. Премьера спектакля состоялась в прошлом году, после этого его показывали в селе Албазино, в рамках мероприятий для детей с ограниченными физическими возможностями, на «Ночи искусств» в краеведческом музее. За спектакль студия «Албазинец» была удостоена диплома на фестивале любительских театров.

Постановка так захватила зрителей, что некоторые в особо трогательных и печальных сценах утирали слезы. На поклоне артистам жарко аплодировали.

«Мы планируем скоро гастроли спектакля по близлежащим школам и музеям. Постановка длится всего 20 минут, она не тяжелая, понятная. Дети детям расскажут об истории лучше, чем взрослые»,— рассказала Лариса Власова.

20 декабря спектакль про казака Фёдора Опарина покажут также в Амурском областном краеведческом музее в рамках 161-й годовщины со дня образования Амурской области, где соберутся начальники управлений культуры всех городов и районов региона.

Больше фото и подробнее о спектакле - в блоге Натальи Наделяевой Культпросвет.