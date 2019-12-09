Гороскоп 9 декабря: Овны сменят тактику, у Львов творческая активность

Восход Солнца: 08:16

Заход Солнца: 16:27

Солнце в Стрельце.

Овен. День пробуждения и преобразования. Не сопротивляйтесь творческим порывам, нестандартному подходу к ситуации, прислушивайтесь к интуиции. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка. Вы сможете найти выход из затруднительной ситуации, если успеете сориентироваться и в нужное время сменить тактику поведения.

Телец. Сегодня вполне вероятна небольшая прибыль. Возможно, перед вами откроются новые перспективы. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Во второй половине дня могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем.

Близнецы. Сегодня вероятны неприятные новости, которые смогут вывести Вас из равновесия, изменить настроение или самочувствие в худшую сторону. Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством.

Рак. День благоприятный для интуитивной работы, подкрепляемой верными действиями и трезвым расчетом. Ваши жизненные силы сильно возрастут, Вам будет легко оценить положение вещей. Но чрезмерное самодовольство может осложнить отношения с окружающими. Смирите гордыню и поступайте согласно общим целям.

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Лев. День благоприятен для творческой активности. Жизненный потенциал по-прежнему находится на низком уровне, однако покровительство Меркурия может очень сильно повлиять на профессиональную деятельность, на отношения с друзьями и даже на дальнейшую судьбу. Есть шанс создать что-то необыкновенное. Будьте терпеливы, не давайте воли отрицательным эмоциям.

Дева. Неблагоприятный для здоровья день. Поездки и путешествия противопоказаны. День посвятите отдыху, дому, семье. Постарайтесь навести порядок в своих эмоциях и чувствах. Сегодня события дня являются отражением вашей внутренней сущности.

Весы. Вероятно, сегодня Вы почувствуете небывалый прилив сил. Все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете выйти с выгодой для себя. Особенно плодотворной будет вторая половина дня. Звезды благоприятствуют творческой работе.

Скорпион. Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Недоразумения в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на продвижении дел. Мужчинам-Скорпионам не следует начинать новые дела. Возможны осложнения в личной жизни или любовные разочарования.

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Стрелец. Преобразования космической энергии могут сделать этот день крайне противоречивым. Вероятны беспричинная тревога, недовольство собой, своей работой или окружающими людьми. Ваша мнительность может усмотреть под внешним благополучием обманы и предательство. Не пытайтесь переложить тяжесть на чужие плечи или отыграться на близких людях.

Козерог. Благоприятный день для Козерогов. Сегодня вероятны хорошее известие, поощрение начальства, прогресс на пути к намеченной цели. Хороший день для общения с друзьями, семейных отношений, сексуальных контактов.

Водолей. День получения сокровенных знаний, постижения истин и духовного очищения. Сегодня женщины-Водолем окажутся в центре внимания поклонников, некоторые из которых в будущем помогут им сделать карьеру или добиться признания. Мужчин-Водолеев ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Похоже, скоро начнут осуществляться давние планы.

Рыбы. Хорошая новость или выгодное предложение принесет значительную прибыль. Не исключено, что представительницы прекрасного пола получат подарок от мужа или близкого друга. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук.

Астролог: Вальдемар Небоходцев