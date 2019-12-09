Гороскоп 9 – 15 декабря: у Тельцов новые знакомства, Весам требуется отдых

Общий астрологический прогноз на неделю с 9 декабря по 15 для всех знаков Зодиака.

Овен. У Овнов эта неделя складывается в целом благоприятно. Наиболее успешные темы, по которым у Вас все будет замечательно: финансы, карьера и партнерские отношения. Поэтому старайтесь сосредоточиться на том, в чем Овнов ждет успех.

Телец. Эта неделя принесет отличные возможности для флирта и новых знакомств. Однако сейчас не стоит слишком рассчитывать на серьезное продолжение таких отношений, да и увлекаться флиртом, если Вы уже состоите в отношениях, также не рекомендуется.

Близнецы. Рак в первой половине недели будут прекрасно себя чувствовать, если будут давать своему организму умеренные физические нагрузки. Хорошо начинать посещать фитнес, тренажерные залы и спортивные секции.

Рак. В начале недели многие Раки будут настроены на романтические приключения. Ваши любовные отношения будут переживать эмоциональный подъем. Рекомендуется посещать увеселительные мероприятия, концерты, дискотеки, массовые гуляния.

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Лев. На приближающихся деловых встречах Вы сможете воспользоваться своим ораторским талантом и заключить несколько хороших сделок. Дома постарайтесь не придираться к родственникам, не ищите проблемы там, где их нет.

Дева. У Дев на этой неделе может произойти эволюция в личной жизни. В первой половине недели ваши отношения будут складываться замечательно. Если Вы одиноки, то сейчас вполне можете познакомиться с представителем противоположного пола во время дальней поездки или по Интернету.

Весы. Любые предложения, которые будут поступать Весам сейчас, проверяйте тысячу раз. Наивность может сыграть с вами злую шутку! В начале недели возникнет нежелание что-либо делать, апатия. Перетерпите этот период. Он – лишь сигнал о том, что Вы устали и Вам требуется отдых.

Скорпион. У Скорпионов на этой неделе будет много приятных знакомств, контактов, поездок. Усиливается ваш творческий потенциал, вы можете стать более свободными в своих решениях. При любых личных инициативах Вы всегда сможете заручиться поддержкой окружающих Вас людей.

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Стрелец. Стрельцы на этой неделе могут ощутить чувство раздвоенности, когда требуется уделять внимание сразу по двум направлениям. Первое направление связано с Вашей профессиональной деятельностью, карьерой.

Козерог. Козероги на этой неделе, скорее всего, окажутся в гуще событий. Неожиданно Вы осознаете, что очень востребованы другими людьми, да и сами нуждаетесь в общении. Вам может поступать много позитивной информации, в поле зрения появятся новые люди, которые войдут в ваш круг общения

Водолей. Водолеям присуща некоторая экстравагантность на этой неделе. Опасайтесь огня. Кроме этого, Водолеи могут подхватить какой-нибудь грипп или ОРВИ. Кое-кто из Водолеев будет разлучен с близкими по причине поездки.

Рыбы. У Рыб эта неделя, скорее всего, будет связана с интенсивным общением. В поле вашего зрения будет попадать много новых людей, вместе с которыми Вам поступит немало полезной информации.

Астролог: Вальдемар Небоходцев