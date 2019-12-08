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«Алые паруса» Амурского театра драмы стали одним из самых популярных спектаклей сезона

«Алые паруса» Амурского театра драмы стали одним из самых популярных спектаклей сезона

Самый романтичный спектакль 136-го сезона Амурского театра драмы — такое звание дали театралы спектаклю «Алые паруса» по повести Александра Грина. Судя по отзывам в социальных сетях, постановка стала еще и одной из самых популярных. Некоторые зрители не удержались и посмотрели спектакль еще раз. И еще оказалось, что главные герои Сергей Рюмин и Анастасия Карпова по-настоящему влюбились друг в друга.

«Шикарный спектакль», «смотрели на одном дыхании», «отличная игра актеров, потрясающая сказка, люблю наш театр» — эти и другие отзывы оставили зрители в инстаграм-аккаунте Амурского областного театра драмы под постами о спектакле «Алые паруса» по повести Александра Грина.

Премьера состоялась 18 октября. Режиссером-постановщиком выступила Анна Троянова, художник-постановщик — Анастасия Копылова, обе из Санкт-Петербурга. Креативный подход к премьере был с самого начала — на первый показ пригласили двухлетнюю благовещенскую девочку по имени Ассоль.

Интересно, что в одном из составов главные роли — Ассоль и капитана Грэя — играет настоящая пара: Анастасия Карпова и Сергей Рюмин. Они по-настоящему влюбились друг в друга, правда, «доигрались» еще и во время учебы в Иркутском театральном училище.

В интервью они рассказали, что не сразу пришли в актерскую профессию. У Сергея первое образование педагогическое, Анастасия — дипломированный архитектор.

«В любовь» им дали поиграть на сцене впервые, но этот спектакль стал их самым любимым.

О том, чем отличаются актерские семьи от других и какие импровизации с премьерного показа перекочевали в последующие, можно прочитать в блоге «Культпросвет» Натальи Наделяевой.

Спектакль можно увидеть уже в следующем году, его покажут в Амурском театре драмы 5 января в 17 часов, 22 и 30 января в 11 часов. Билеты можно приобрести в кассе театра, либо электронным способом.

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