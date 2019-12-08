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сегодня, 19:40 5

Интерпол занялся происшествием с депутатом Госдумы от Амурской области

Интерпол занялся происшествием с депутатом Госдумы от Амурской области
Фото: hiddentec.com

Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин прокомментировал ИА «Амур.инфо» сообщения о нем в СМИ. Ранее сообщалось, что Кузьмин стал жертвой мошенника: решив продать фотоаппарат, он лишился денег.

Как выяснилось, фотоаппарат у депутата приобрел сотрудник National Geographic, однако его вины в случившемся нет.

«Что сейчас пишут в СМИ, это совершенная неправда. Произошло это еще в октябре. Сотрудник, работающий для издательства National Geographic, сам того не подозревая, перечислил денежные средства через подставной банк. На сегодняшний день Интерпол и российская полиция проводят процессуальные действия согласно закону. Все финансовые средства мне возвращены», – сообщил Андрей Кузьмин.

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#происшествия #российская власть

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Что-то совсем плохи дела у сокола жирика.450косарей не хватает на жизнь? Приходится имущество продавать? Так и паперть недалеко.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Географ фотик пропил... Глава вторая.

  • вежливый кот

    вежливый кот
    1 час назад

    foxik62

    Что-то совсем плохи дела у сокола жирика.450косарей не хватает на жизнь? Приходится имущество продавать? Так и паперть недалеко.



    воот.И как же теперь населению России прожить на среднюю зряплату(причем не каждый ее получает,многие-гораздо меньше),когда депутатам почти поллимона на месяц не хватает

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    48 минут назад

    Сдается мне джентльмены, что это была комедия. (с) Пытаюсь представить члена Конгресса США,, которого кинули на фотоаппарат в Африке. Что-то смешно как-то.Извините заржал.

  • Димидыч

    Димидыч
    7 минут назад

    фэйковая новость

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