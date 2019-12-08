Интерпол занялся происшествием с депутатом Госдумы от Амурской области
Депутат Госдумы от Амурской области Андрей Кузьмин прокомментировал ИА «Амур.инфо» сообщения о нем в СМИ. Ранее сообщалось, что Кузьмин стал жертвой мошенника: решив продать фотоаппарат, он лишился денег.
Как выяснилось, фотоаппарат у депутата приобрел сотрудник National Geographic, однако его вины в случившемся нет.
«Что сейчас пишут в СМИ, это совершенная неправда. Произошло это еще в октябре. Сотрудник, работающий для издательства National Geographic, сам того не подозревая, перечислил денежные средства через подставной банк. На сегодняшний день Интерпол и российская полиция проводят процессуальные действия согласно закону. Все финансовые средства мне возвращены», – сообщил Андрей Кузьмин.
Просмотров всего: 1407
#происшествия #российская власть