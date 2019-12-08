Жители Зеи жалуются на собаку, нападающую на людей

«Мы, жители домов, расположенных по переулку Речному, уже полгода выходим из своих домов с риском быть укушенным собакой, владельцы которой проживают в доме № 17», – сказано в сообщении.

Как отмечается, собака бывает на свободном выгуле: «выходит на улицу, когда ей это понравится, гуляет там, где хочет, и может укусить любого, кто ей не понравится».

В сообщении указано несколько случаев, когда собака укусила людей: в июне – мальчика восьми лет, проживающего в доме № 19; в июле – внука и сестру женщины, проживающей в доме № 8; в сентябре – дочь одной из женщин за ногу.

Люди обращались в полицию.

В конце ноября собака загуляла, и переулок «был буквально заблокирован стаей животных численностью около 15 особей», среди которых – немало крупных, агрессивных псов. «"Свадьба" продолжалась неделю, и все это время люди жили в напряжении: на улицу вынуждены были выходить с палками в руках или заказывать такси, чтобы подъехать к собственной калитке. Доходило до того, что от агрессивной своры приходилось отбивать почтальона, разносившего газеты», – сказано в сообщении.