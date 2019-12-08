Жители Зеи жалуются на собаку, нападающую на людей
На сайте «Зейские вести сегодня» появилось сообщение группы жителей города Зеи. Люди выражают беспокойство по поводу собаки, нападающей на людей.
«Мы, жители домов, расположенных по переулку Речному, уже полгода выходим из своих домов с риском быть укушенным собакой, владельцы которой проживают в доме № 17», – сказано в сообщении.
Как отмечается, собака бывает на свободном выгуле: «выходит на улицу, когда ей это понравится, гуляет там, где хочет, и может укусить любого, кто ей не понравится».
В сообщении указано несколько случаев, когда собака укусила людей: в июне – мальчика восьми лет, проживающего в доме № 19; в июле – внука и сестру женщины, проживающей в доме № 8; в сентябре – дочь одной из женщин за ногу.
Люди обращались в полицию.
В конце ноября собака загуляла, и переулок «был буквально заблокирован стаей животных численностью около 15 особей», среди которых – немало крупных, агрессивных псов. «"Свадьба" продолжалась неделю, и все это время люди жили в напряжении: на улицу вынуждены были выходить с палками в руках или заказывать такси, чтобы подъехать к собственной калитке. Доходило до того, что от агрессивной своры приходилось отбивать почтальона, разносившего газеты», – сказано в сообщении.
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