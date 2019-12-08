Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8декабря
Предыдущая новость
сегодня, 18:17 2

Жители Зеи жалуются на собаку, нападающую на людей

Жители Зеи жалуются на собаку, нападающую на людей
Фото: pixabay.com

На сайте «Зейские вести сегодня» появилось сообщение группы жителей города Зеи. Люди выражают беспокойство по поводу собаки, нападающей на людей.

«Мы, жители домов, расположенных по переулку Речному, уже полгода выходим из своих домов с риском быть укушенным собакой, владельцы которой проживают в доме № 17», – сказано в сообщении.

Как отмечается, собака бывает на свободном выгуле: «выходит на улицу, когда ей это понравится, гуляет там, где хочет, и может укусить любого, кто ей не понравится».

В сообщении указано несколько случаев, когда собака укусила людей: в июне – мальчика восьми лет, проживающего в доме № 19; в июле – внука и сестру женщины, проживающей в доме № 8; в сентябре – дочь одной из женщин за ногу.

Люди обращались в полицию.

В конце ноября собака загуляла, и переулок «был буквально заблокирован стаей животных численностью около 15 особей», среди которых – немало крупных, агрессивных псов. «"Свадьба" продолжалась неделю, и все это время люди жили в напряжении: на улицу вынуждены были выходить с палками в руках или заказывать такси, чтобы подъехать к собственной калитке. Доходило до того, что от агрессивной своры приходилось отбивать почтальона, разносившего газеты», – сказано в сообщении.

Просмотров всего: 129

#животные #Зея #происшествия

распечатать


Происшествия

В Белогорске пропала молодая женщина
Происшествия 3

В Благовещенске сняли на видео «дорожные войны»
Происшествия 7

В ТЦ «Острова» мужчина с запрещенным предметом устроил переполох

Происшествия 7

В Благовещенске пьяный водитель устроил серьезное ДТП (видео)
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • full

    full
    29 минут назад

    Они хотят сказать, что после человеческих свадьб не бывает пострадавших?

  • DimonS

    DimonS
    23 минуты назад

    Они хотят сказать, что у них мужиков нет иплище набить хозяину и собаке хребет переломать.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь