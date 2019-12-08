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В Белогорске пропала молодая женщина

В Белогорске пропала молодая женщина
Фото: instagram.com/psoamur

В Белогорске 24 октября пропала молодая женщина – Александра Лисова 1984 года рождения. Амурчан просят оказать содействие в ее поисках.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темные, глаза карие. Особые приметы: видимый шрам на переносице. Была одета: черный пуховик с капюшоном, черные джинсы и бежевые полусапожки.

Как сообщает в Инстаграме поисково-спасательный отряд «Амур», всех, кому известно местонахождение Александры, просят позвонить по телефонам: 8-914-581-01-57, 8-909-819-34-75, 8-914-618-36-37 – волонтеры; 8 (41641) 2-41-19, 8-999-166-15-25, 102 – полиция.

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#Белогорск #происшествия

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