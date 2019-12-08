В Благовещенске сняли на видео «дорожные войны»
В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Инстаграм-паблик blag_dtp написал, что на улице Кузнечной разыгрались «дорожные войны» двух девушек.
На кадрах видно, что легковушка мешала проезду другого автомобиля, подрезая его. Что спровоцировало конфликт, неизвестно. Звук в видео отключен.
Пользователей Инстаграма возмутило произошедшее. Они предложили предоставить видео в полицию.
Видео: instagram.com/blag_dtp
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