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8декабря
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сегодня, 15:20 0

В Благовещенске сняли на видео «дорожные войны»

В Благовещенске сняли на видео «дорожные войны»
Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Инстаграм-паблик blag_dtp написал, что на улице Кузнечной разыгрались «дорожные войны» двух девушек.

На кадрах видно, что легковушка мешала проезду другого автомобиля, подрезая его. Что спровоцировало конфликт, неизвестно. Звук в видео отключен.

Пользователей Инстаграма возмутило произошедшее. Они предложили предоставить видео в полицию.

Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 112

#происшествия #транспорт

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