В Благовещенске сняли на видео «дорожные войны»

Фото: кадр видео

В социальных сетях появилось необычное видео, снятое в Благовещенске. Инстаграм-паблик blag_dtp написал, что на улице Кузнечной разыгрались «дорожные войны» двух девушек.

На кадрах видно, что легковушка мешала проезду другого автомобиля, подрезая его. Что спровоцировало конфликт, неизвестно. Звук в видео отключен. Пользователей Инстаграма возмутило произошедшее. Они предложили предоставить видео в полицию. Видео: instagram.com/blag_dtp

Просмотров всего: 112

#происшествия #транспорт

распечатать

Александр Авдеев